Sneakerinas: las bailarinas en clave sporty que ya llevan Dua Lipa, Laura Escanes y Anita Matamoros

El verano llega a su fin, guardamos las sandalias y damos la bienvenida a bailarinas, merceditas y zapatos de entretiempo. Ese calzado romántico y delicado que tantas veces hemos visto vuelve con fuerza, pero este otoño lo hace en versión actualizada: las bailarinas se han fusionado con las zapatillas deportivas. Nacen así las llamadas sneakerinas o ballet sneakers, una tendencia que surge del fenómeno balletcore que arrasó en temporadas pasadas.

Este híbrido entre comodidad y estilo empezó a asomar el pasado invierno en la Semana de la Moda de Copenhague, con firmas como OpéraSport o Stine Goya.

Hoy, la tendencia se mueve en todos los frentes: desde el lujo de Miu Miu, pasando por gigantes del deporte como Puma y Adidas, hasta propuestas asequibles en Mango o Zara.

Influencers y famosas que ya marcan el paso

Como era de esperar, nuestras famosas favoritas no han tardado en fichar las sneakerinas para sus looks. Dua Lipa, embajadora de Puma, se adelantó al boom y lleva meses combinándolas con todo tipo de estilismos, desde conjuntos deportivos hasta outfits de calle.

Dua Lipa con sneakerinas | Instagram

Laura Escanes ya tiene en su armario las Samba Jane de Adidas, que combinó con calcetines y camiseta de fútbol, otra de las grandes tendencias del momento. La falda corta blanca que completaba el look aportaba un punto romántico y femenino. Resultado: más de 20 mil likes en Instagram.

Y como ya os contábamos en este artículo, Roxana Zurdo sorprendió encontrando su par en Zara Kids: unas sneakerinas blancas con talón verde y lazo que llevó con vaqueros grises con estrellas en la zona del trasero y blusa romántica. Un look diez.

Roxana Zurdo con sus bailarinas | Instagram

Anita Matamoros y las más rompedoras

Si hay alguien que ha llevado la tendencia al extremo es Anita Matamoros, que se ha decantado por el modelo V-Soul de Vibram, unas bailarinas deportivas pensadas para cuidar el pie y proporcionar una sensación de movimiento natural. Según la marca, son ligeras, flexibles y perfectas para actividades como yoga, pilates o entrenamiento funcional. Aunque a primera vista puedan parecer poco favorecedoras, Anita demuestra que, bien combinadas, pueden ser pura tendencia y una alternativa sofisticada a las zapatillas clásicas.

Además, las sneakerinas permiten experimentar con estilos y colores: desde tonos neutros hasta acabados metalizados o estampados originales. Son el ejemplo perfecto de cómo la moda puede reinventar un clásico, fusionando estética y comodidad para el día a día. Sin duda, este otoño, las bailarinas deportivas están listas para conquistar nuestros armarios. ¿Te sumas a la tendencia?