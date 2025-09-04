UÑAS SANAS Y FUERTES
Secas, quebradizas y sin brillo, ¿cómo reparar tus uñas dañadas después del verano?
En verano las uñas suelen debilitarse por el sol, la sal del mar, el cloro de la piscina y los cambios de temperatura. Por eso, no es raro que terminen resecas, quebradizas y sin brillo. Por suerte, recuperar su esplendor no es complicado. Sigue los cuidados que te explicamos paso a paso para presumir de unas manos impecables.
Las uñas necesitan hidratación constante, al igual que tu piel. Hidrátalas cada noche con aceites naturales como el de almendras, coco u oliva para devolverles la vida. No olvides masajear también las cutículas: mantenerlas suaves es fundamental para que tus uñas crezcan sanas.
Es importante fortalecerlas, usa un endurecedor suave o haz una mezcla con aceite de oliva y limón para aplicar en la zona. Después, corta la parte dañada de las uñas y límalas en una sola dirección, porque si lo haces de un lado al otro podrías estar provocando que se abran en capas. Lo aconsejable es mantenerlas cortas o a una longitud media hasta que recuperen fuerza.
Déjalas respirar: evita los esmaltes durante una o dos semanas, así podrán descansar de los productos químicos. Y no olvides que la salud de tus uñas también se construye desde dentro, procura mantener una dieta rica en biotina, zinc, hierro y proteínas, y bebe suficiente agua para mantenerlas hidratadas.
Como último tip, protege tus manos con guantes si vas a fregar o limpiar, y aplica crema hidratante después de cada lavado.
Así, en pocas semanas las notarás más fuertes y brillantes, y podrás volver a pintarte las uñas sin problema, o simplemente lucirlas bonitas al natural.
