Secas, quebradizas y sin brillo, ¿cómo reparar tus uñas dañadas después del verano?

Las uñas necesitan hidratación constante, al igual que tu piel. Hidrátalas cada noche con aceites naturales como el de almendras, coco u oliva para devolverles la vida. No olvides masajear también las cutículas: mantenerlas suaves es fundamental para que tus uñas crezcan sanas.

Es importante fortalecerlas, usa un endurecedor suave o haz una mezcla con aceite de oliva y limón para aplicar en la zona. Después, corta la parte dañada de las uñas y límalas en una sola dirección, porque si lo haces de un lado al otro podrías estar provocando que se abran en capas. Lo aconsejable es mantenerlas cortas o a una longitud media hasta que recuperen fuerza.

Manos de mujer | Freepik

Déjalas respirar: evita los esmaltes durante una o dos semanas, así podrán descansar de los productos químicos. Y no olvides que la salud de tus uñas también se construye desde dentro, procura mantener una dieta rica en biotina, zinc, hierro y proteínas, y bebe suficiente agua para mantenerlas hidratadas.

Como último tip, protege tus manos con guantes si vas a fregar o limpiar, y aplica crema hidratante después de cada lavado.

Persona fregando con guantes | iStock

Así, en pocas semanas las notarás más fuertes y brillantes, y podrás volver a pintarte las uñas sin problema, o simplemente lucirlas bonitas al natural.