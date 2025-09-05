María Pombo deja todo "cristalino" zanjando así la polémica por sus declaraciones sobre la lectura

Todo empezó cuando María Pombo subió un vídeo a TikTok decorando desde cero su nueva estantería con objetos que había comprado. A lo que una seguidora comentó: "La librería es preciosísima. Pero si estuviera llena de libros que se han leído lo sería mucho más. Ahora solo veo trastos", y la influencer respondió con un vídeo más detallado, enseñando sus "trastos" que en realidad se tratan de otro tipo de recuerdos y de libros decorativos.

Pero la polémica realmente llegó cuando dijo: "Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer, y encima, no sois mejores porque os guste leer", refiriéndose a que eso no influye en el nivel intelectual de cada persona.

Continuaba aclarando que a todos nos han inculcado la lectura en algún momento de nuestra vida, pero que no a todo el mundo le tiene que gustar, poniendo de ejemplo a sus hermanas: Marta Pombo, que es amante de la lectura, y Lucía Pombo, que en cambio no tiene pasión por este hábito. Sin embargo, confesaba que le apasionan los libros de moda e interiorismo, y que ella es más de leer sobre temas específicos que le interesan, que de engancharse a una novela y leerla en la cama.

Sin embargo, este comentario inofensivo trajo consigo una oleada de críticas y todo un debate sobre los hábitos de lectura y la cultura. Por ello, María tuvo que hacer otro vídeo más enseñando algunos de los libros que sí que lee y que tiene empezados en su mesilla de noche, pidiendo también a sus seguidores que le recomienden libros que le puedan gustar, lo que calmó un poco la tensión que se había formado.

Ahora, la prensa ha querido saber si estas críticas le habían afectado personalmente, pero María ha contestado que no: "Cuando dices una cosa hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no, y lo respeto completamente. Lo que no respeto son las faltas de educación y la falta de todo que he recibido, pero estoy acostumbrada y de verdad, no me afecta porque, si he dicho algo, sé que al final va a haber todo tipo de opiniones".

También se le ha preguntado por su embarazo, de la que será ya su tercera hija, Mariana, y dice que está siendo muy parecido a los dos anteriores: "La verdad es ahora mucho mejor, ya estoy como en el segundo trimestre que todo es mucho más tranquilo y súper bien".