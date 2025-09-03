¿Café con sal? Te contamos qué recomiendan los baristas para sustituir el azúcar

Añadir una mínima cantidad de sal al café no es una nueva tendencia que hayan inventado los baristas modernos, sino una práctica con mucha historia que tiene respaldo científico. El cloruro de sodio bloquea parcialmente los receptores del sabor amargo, lo que suaviza el gusto fuerte del café sin necesidad de añadir dulzor.

James Hoffman, campeón mundial de barismo, asegura que añadir una pizca de sal puede dar resultados espectaculares en el café. Tan solo necesitas echar la cantidad equivalente a la punta de un cuchillo para suavizar el amargor. Es la opción ideal para quienes buscan reducir el consumo de azúcar y una alternativa a los edulcorantes comunes.

Café | Unsplash

Funciona especialmente bien en cafés muy tostados o de baja calidad. Además, también ayuda a quienes tengan el estómago sensible, pues reduce la acidez. De igual forma, cumple una función hidratante gracias al sodio, aunque en dosis muy controladas. Sin embargo, no se recomienda para personas con hipertensión o dietas bajas en sal.

Un método que sin duda merece la pena probar si eres amante del café. Reducirás mucho tu consumo de glucosa, que a la larga puede acarrear problemas de salud, descubriendo un nuevo matiz en esta amada bebida. ¿Te lo vas a perder?