El truco viral para aprovechar el pan duro: un postre exprés en microondas en solo 3 minutos y con 5 ingredientes

El pan es uno de los alimentos que más se consume a diario, pero también uno de los que más se desperdicia cuando se queda duro. Frente a esto, cada vez ganan más popularidad recetas que apuestan por el aprovechamiento sin renunciar al sabor, como este sencillo postre de microondas tan rico.

La propuesta no puede ser más fácil. El primer paso consiste en trocear el pan duro y colocarlo en un recipiente amplio apto para microondas. A continuación, se prepara una mezcla básica con estos ingredientes habituales en cualquier cocina: un huevo, un chorrito de leche, una cucharada de azúcar y un toque de canela.

Taza de leche | iStock

Una vez lista, se vierte sobre el pan, procurando que todos los trozos queden bien empapados. Para quienes buscan un extra de sabor, se pueden añadir pepitas de chocolate antes de cocinarlo, aportando un contraste más goloso al resultado final.

El siguiente paso es llevar la mezcla al microondas durante aproximadamente tres minutos a máxima potencia. En ese tiempo adquiere una textura esponjosa y jugosa, similar a la de un pudin, pero con una elaboración mucho más rápida.

Para servirlo, se puede acompañar con sirope o una bola de helado. De este modo, una receta sencilla se convierte en una alternativa deliciosa y sencilla, perfecta para aprovechar el pan que sobra y reducir el desperdicio en casa.