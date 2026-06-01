El truco de asustar las legumbres al cocinarlas para evitar gases

Aunque las legumbres son una fuente excelente de proteína vegetal, hierro y fibra, lo cierto es que muchas personas terminan evitando platos como lentejas, garbanzos o alubias por los incómodos gases que suelen provocar.

Sin embargo, el problema no estaría realmente en el alimento, sino en la forma en la que se cocinan. Por eso, hay truco tradicional que promete mejorar enormemente la digestión de las legumbres sin perder ninguno de sus beneficios nutricionales.

Botes de conservas de legumbres | iStock

El primer paso fundamental sigue siendo el remojo, algo clave para ablandar las legumbres y facilitar posteriormente su digestión. Pero el verdadero secreto estaría en una técnica conocida popularmente como asustar las legumbres.

Este método consiste en cortar momentáneamente la cocción añadiendo un chorro de agua fría justo cuando el agua comienza a hervir. El proceso debe repetirse dos o tres veces durante la preparación.

Según los expertos en cocina tradicional, este choque térmico ayuda a descomponer algunos de los azúcares complejos responsables de los gases y la hinchazón abdominal que suelen aparecer después de consumir este tipo de alimentos.

Legumbres en conserva: ¿Hay que lavarlas antes de cocinarlas? | Hyliacom

Además, para potenciar todavía más una digestión ligera, también recomiendan añadir durante la cocción un poco de alga kombu o una pizca de comino, dos ingredientes muy utilizados tradicionalmente para facilitar la digestión de las legumbres.

El resultado sería un plato mucho más suave para el estómago, manteniendo intactas todas las propiedades nutricionales de las legumbres y permitiendo disfrutar de ellas sin molestias.