¿SEGURO QUE ES EL GLUTEN?
¿Crees que te duele la tripa porque comes gluten? En realidad, el efecto nocebo es lo que te está afectando
Un estudio reciente ha puesto en duda una creencia muy popular, y es que el gluten podría no estar siendo el culpable de muchos problemas digestivos por los que ha sido señalado, especialmente cuando se trata del síndrome del intestino irritable.
En el estudio, realizado por los científicos de la Universidad McMaster, 467 participantes con síndrome del intestino irritable (SII) fueron divididos en tres grupos: a unos les dieron barritas de cereales con gluten, a otros solo con trigo y al tercer grupo con ninguno de los dos componentes.
A pesar de que muchos de los pacientes creían que el gluten era el principal desencadenante de sus síntomas, los resultados mostraron que no hubo una diferencia significativa entre los que comieron barritas con gluten y los que no. De hecho, el 93% de los participantes reportaron efectos negativos tras comer cualquier tipo de barra.
Esto demostró que la causa de su malestar podría no ser el gluten en sí, sino la creencia de que les iba a sentar mal. Este fenómeno es conocido como el efecto nocebo, donde la expectativa de daño provoca un empeoramiento real de los síntomas. Es lo opuesto al efecto placebo, donde la persona experimenta una mejora solamente porque cree firmemente en la efectividad de un tratamiento.
Los investigadores sugieren que un enfoque más integral podría ser clave para tratar el SII, incluyendo apoyo psicológico y educación para que los pacientes dejen de estigmatizar el gluten y lo consuman de manera segura.
No elimines el gluten de tu dieta sin antes consultar a un especialista, podrías estar culpando erróneamente a este alimento como causa de tu malestar. Cada caso es diferente así que no te dejes llevar por la sugestión ni los diagnósticos comunes.
