Ni café ni matcha: el ube latte es la nueva bebida de moda

En un momento en el que la sociedad parece dividida entre los amantes del café y los devotos del matcha, un nuevo integrante entra en la ecuación con fuerza: el ube latte. No es solo su sabor, que recuerda a una mezcla entre vainilla y avellana, lo que está conquistando los paladares; su vibrante color morado lo ha convertido en la bebida más instagrameable de la temporada.

Pero, ¿hay algo más detrás de su estética? Sí, se esconde un tesoro nutricional que la ciencia ya empieza a respaldar.

Café latte y ube latte | iStock

¿Qué es el ube y por qué es tan especial?

El ube o ñame morado (Dioscorea alata) es un tubérculo originario de Filipinas, concretamente de regiones volcánicas como Dagupan. Aunque en Occidente es el nuevo superalimento de moda, en el sudeste asiático es un básico desde hace siglos.

Su color violeta que tanto sorprende es el indicativo visual de su altísima concentración en antocianinas, unos potentes antioxidantes que también encontramos en los arándanos.

Ube o ñame morado (Dioscorea alata) | iStock

Un superalimento frente al café y el matcha

A diferencia de sus competidores directos, el ube juega en otra liga. Mientras el café depende de la cafeína y el matcha de la L-teanina, el ube no es un estimulante del sistema nervioso. Según investigaciones publicadas en portales científicos como ResearchGate, su valor reside en sus propiedades antiinflamatorias y antidiabéticas.

La gran diferencia radica en cómo gestiona nuestra energía. Mientras el café produce un "pico" de alerta seguido de una caída, el ube aporta energía gradual. Según el British Journal of Medicine & Medical Research, sus carbohidratos complejos y su contenido en almidón resistente ayudan a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, evitando los picos de insulina y regulando el apetito.

Los beneficios

Las firmas que lideran su comercialización, como Ube Nolia, destacan que este tubérculo es un aliado integral para la salud. Su consumo puede hacernos notar algunos de estos beneficios:

Piel radiante y con mejor textura

Mantiene la saciedad, ayudando a cuidar la línea sin pasar hambre.

Ayuda a tener mejor digestión

Mejora la memoria y la capacidad cognitiva sin los efectos secundarios de la cafeína

Ube o ñame morado (Dioscorea alata) | iStock

Así se prepara

Aunque en Filipinas se consume hervido o en puré, la tendencia global lo ha transformado en un formato mucho más versátil: el polvo deshidratado. Al igual que el matcha, este polvo permite una disolución perfecta tanto en bebidas calientes como en frío, mezclado con leche o bebidas vegetales.

Su estabilidad térmica es otra de sus grandes ventajas. Según los estudios que ya se han llevado a cabo, a diferencia del matcha (que se oxida y pierde propiedades con el calor), el ube mantiene intactos sus beneficios al hornearlo, lo que lo convierte en el colorante natural perfecto para una repostería saludable.