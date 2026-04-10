Pistacho, nueces de pecán y el Dochi reinventado: los nuevos sabores y texturas de los helados de Mercadona

¿Te apetece algo diferente? ¿Un capricho después de comer? ¿Algo fresquito para el buen tiempo? Mercadona tiene un helado para cada plan y ya empieza a llenar sus congeladores de novedades.

La revolución del pistacho

Uno de los helados más esperados es el bombón de pistacho, un formato clásico reinventado. Este nuevo helado cuenta con una crujiente cobertura de un sabor intenso, elaborada con pasta de pistacho natural y con trocitos del mismo fruto.

Bombón de pistacho | Mercadona

En su interior sorprende una cremosa salsa de pistacho repartida en espiral por todo el helado que potencia todavía más el sabor y aumenta la experiencia en cada bocado.

Los nuevos Dochis de Hacendado

Estos pequeños bocados de helado inspirados en los tradicionales mochis japoneses, pero con un toque más occidental, amplían su famosa gama con el sabor Tarta de la Abuela.

Dochi tarta de la abuela | Mercadona

Este nuevo Dochi cuenta con una cobertura de galleta tostada y un suave helado de vainilla que sorprende en su interior y lo convierten en un helado perfecto para un capricho.

Lo más innovador del Dochi sabor a Tarta de la Abuela es la crema de chocolate de textura crujiente y trocitos de galletas en el centro del helado.

Si quieres disfrutar al máximo de tus dochis favoritos con la textura perfecta, sácalos del congelador unos minutos antes disfrutarlos. De esta forma, la capa exterior se hace más cremosa y aumenta la explosión de sabores que endulzarán tus planes de verano.

Golden Pecan: deliciosa fusión de nueces, caramelo y vainilla

El helado Golden Pecan es la última de las novedades en helados de Mercadona. Un helado para los paladares más golosos. El Golden Pecan combina el helado de vainilla, aderezado con sirope de caramelo y de arce, lo que le aporta un agradable toque tostado.

Golden Pecan | Mercadona

Las deliciosas nueces de pecán dan un toque crujiente, que, al fusionarse con el suave sirope y la base de la vainilla, convierten a este helado en el plan perfecto para este verano.

Y para los más pequeños, los Popitos de Mercadona. Estos flashes aliviarán el calor en las tardes de piscina, en los días en la playa y las aventuras por la montaña. ¡Refrescarán cualquier plan!

Además, hay cinco sabores para elegir: Limón, naranja, fresa, cola y lima-limón. Sabores clásicos para combatir las altas temperaturas, listos para consumir en cualquier momento del día. Lo mejor es que se pueden disfrutar de dos formas, líquidos o congelados.

En definitiva, este verano hay tres imprescindibles en Mercadona para cualquier amante del helado: la tarrina Golden Pecan, el bombón helado de pistacho y el Dochi sabor Tarta de la Abuela. Tres propuestas distintas, pero con un mismo objetivo: convertir cada bocado en un pequeño placer irresistible.