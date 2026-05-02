Los mejores alimentos para retrasar el envejecimiento: del aceite de oliva a los boquerones

La alimentación es uno de los pilares clave cuando hablamos de envejecimiento. Más allá de cremas o tratamientos estéticos, lo que comemos influye directamente en la salud de la piel, la elasticidad y la aparición de arrugas.

La nutricionista Sandra Moñino, desde su cuenta de Instagram @nutricionat_, ha compartido un ranking de alimentos que ayudan a retrasar el envejecimiento. Pero ¿qué hay detrás de esta lista? La ciencia lo confirma: ciertos nutrientes pueden proteger el colágeno, combatir el estrés oxidativo y mejorar la calidad de la piel.

Qué tienen en común los alimentos antiedad

Todos los alimentos que aparecen en este ranking comparten algo fundamental: son ricos en antioxidantes, grasas saludables, vitaminas y compuestos antiinflamatorios.

Estos nutrientes ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los principales responsables del envejecimiento celular, además de proteger la piel frente a factores externos como el sol o la contaminación.

El ranking de los mejores alimentos para la piel

Boquerones, el alimento más completo

Encabezan la lista gracias a su alto contenido en omega-3, con efecto antiinflamatorio. Este tipo de grasas saludables no solo benefician la piel, sino también la salud intestinal, clave para mantener un buen estado cutáneo.

Aguacate

Rico en vitamina E y grasas saludables, ayuda a mantener la piel hidratada, elástica y protegida frente al envejecimiento prematuro.

Arándanos

Uno de los alimentos con mayor capacidad antioxidante. Protegen las células del daño oxidativo y favorecen una piel más luminosa.

Acelgas

Aportan vitamina C, betacarotenos y antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento celular y a proteger la piel.

Acelgas | Freepik

Tomate

Destaca por su contenido en licopeno, un antioxidante que contribuye a proteger la piel frente al daño solar y prevenir manchas.

Nueces

Fuente de omega-3, zinc y magnesio, nutrientes que mejoran la calidad de la piel y ayudan a mantener su estructura.

Pimiento rojo

Uno de los alimentos más ricos en vitamina C, esencial para la producción de colágeno, clave para una piel firme.

Aceite de oliva virgen extra

Base de la dieta mediterránea, rico en polifenoles y antioxidantes que protegen las células y retrasan el envejecimiento.

Chocolate negro

Gracias a sus flavonoides, mejora la circulación cutánea y aporta protección antioxidante.

Té verde

Contiene catequinas, compuestos antioxidantes que ayudan a preservar el colágeno y mantener la firmeza de la piel.

La clave está en el conjunto, no en un solo alimento

Aunque este ranking puede servir de guía, los expertos explican que no existe un "alimento milagro". El verdadero impacto se consigue a través de una alimentación equilibrada y sostenida en el tiempo.

Combinar estos alimentos dentro de una dieta variada y rica en frutas, verduras, grasas saludables y proteínas de calidad, es lo que realmente marca la diferencia. Además, como explica la nutricionista en su vídeo, cada vez hay más evidencia de la relación entre salud digestiva y salud de la piel, ya que el intestino influye en procesos inflamatorios que pueden afectar directamente al aspecto cutáneo.

Por eso, incluir alimentos antiinflamatorios y ricos en nutrientes no solo mejora la piel, sino el bienestar general.

Comer mejor para envejecer mejor

El envejecimiento es un proceso natural, pero la forma en la que envejecemos sí puede modularse de manera saludable.

Apostar por alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas y grasas saludables no solo ayuda a cuidar la piel, sino también a mantener una mejor calidad de vida con el paso de los años.

De esta manera, vemos que la belleza empieza mucho antes de cualquier rutina cosmética; empieza en el plato.