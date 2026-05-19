El truco casero con sal gorda que promete recuperar una sartén que se pega en solo unos minutos

¿Quién no ha pensado alguna vez en tirar una sartén porque todo se pega? Antes de darla por perdida, existe un método casero que promete recuperar parte de su efecto antiadherente utilizando únicamente sal gorda y un poco de aceite.

El truco consiste en calentar la sartén a fuego medio-alto hasta que alcance bastante temperatura. Una vez caliente, hay que cubrir completamente el fondo con una capa generosa de sal gruesa.

Sartén antiadherente | iStock

A continuación, la sartén debe mantenerse al fuego hasta que los granos comiencen a saltar y adquieran un tono más oscuro o amarillento. Según este método, este cambio indicaría que la sal está absorbiendo residuos e impurezas acumuladas en la superficie.

Después, basta con retirar cuidadosamente la sal y limpiar el interior de la sartén con papel de cocina seco. El proceso ayudaría a pulir los poros del metal y a crear una capa antiadherente natural de forma rápida y sencilla.

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Para finalizar, se recomienda aplicar unas gotas de aceite y extenderlas por toda la superficie con ayuda de un papel limpio, sellando así la sartén antes de volver a utilizarla.

El resultado sería inmediato: la comida volvería a deslizarse con facilidad y la sartén recuperaría gran parte de su funcionalidad sin necesidad de comprar una nueva. Un remedio económico, rápido y muy práctico que demuestra que, a veces, los trucos de toda la vida siguen siendo los más efectivos.