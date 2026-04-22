Chips de manzana en freidora de aire: un aperitivo crujiente, natural y sin aceite

Cada vez son más quienes buscan opciones saludables para picar entre horas sin caer en productos ultraprocesados. Y como alternativa a estos productos, los chips de manzana en freidora de aire se han convertido en una de las recetas más populares por su sencillez y su resultado sorprendentemente crujiente.

La preparación no tiene complicación. Basta con lavar bien un par de manzanas y cortarlas en láminas muy finas. Para lograr un acabado uniforme, se recomienda que todas tengan el mismo grosor, algo que puede conseguirse fácilmente con una mandolina.

Manzanas | Pixabay

Una vez cortadas, se les añade un toque de canela. Este pequeño detalle no solo potencia el sabor dulce natural de la fruta, sino que aporta un aroma muy especial. Después, se colocan en la cesta de la freidora de aire, procurando no amontonarlas para que el aire circule correctamente y se queden crujientes.

El siguiente paso es cocinarlas a 160 grados durante unos 12 o 15 minutos, dándoles la vuelta a mitad del proceso para asegurar una deshidratación uniforme. Tras sacarlas, conviene dejarlas enfriar unos minutos, ya que es entonces cuando cogen su textura final, firme y crujiente listas para comer.

Freidora de aire | iStock

El resultado es un snack ligero, natural y rico en fibra, perfecto para llevar a cualquier parte a donde quiera que vayas. Una alternativa sencilla y saludable que demuestra que cuidarse también puede ser delicioso y rápido.