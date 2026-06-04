El messy hair de Blanca Suárez en la Costa Azul: el peinado del verano que le ha hecho la peluquera María Roberts

Blanca Suárez se encuentra en la Costa Azul con su gran amiga y peluquera de confianza, María Roberts, quien la ha acompañado para dejarle el cabello impecable de cara a un evento organizado por una conocida marca de ropa australiana.

Para la ocasión, Roberts ha optado por un peinado messy hair, lo que podríamos traducir como un efecto de pelo revuelto. Se trata de un tipo de acabado que apunta a convertirse en una de las grandes tendencias del verano, donde las melenas que emulan ese efecto salado del mar tomarán todo el protagonismo. Volúmenes, texturas y ondas sutiles y desordenadas se alían para lograr un resultado fresco y muy veraniego. En el caso de la actriz, este estilo le sienta ideal, potenciando al máximo las mechas rubias frontales que enmarcan su rostro.

Este peinado, muy característico en Blanca Suárez, lo ejecuta María Roberts a la perfección, tal y como se puede comprobar en el Reel que ella misma ha compartido en sus redes sociales bajo el título "Besties privilege" (privilegio de mejor amiga).

La fiebre del effortless hair

La elección de la actriz no es casualidad. Este verano, las tendencias capilares consolidan un cambio claro hacia acabados más naturales, ligeros y con movimiento, dejando atrás los peinados excesivamente pulidos o las texturas demasiado trabajadas.

Aunque lleva varias temporadas ganando terreno, el concepto effortless hair (cabello sin esfuerzo) se consolida como la gran apuesta del momento. Más que un peinado concreto, se trata de una forma de entender la belleza: buscar realzar la esencia de cada melena en lugar de modificarla.

Esta filosofía cobra todavía más sentido durante los meses de calor, cuando factores externos como la humedad, el cloro o la sal alteran inevitablemente la fibra capilar.

Story de Blanca Suárez | Instagram @blanca_suarez

Los trucos para llevar el pelo effortless

Conseguir un acabado natural no significa dejar el cabello a su suerte. Mantener una textura bonita y libre de encrespamiento requiere ciertos cuidados. Peluqueras que trabajan en su día a día con la firma EOLUX coinciden en que la naturalidad jamás está reñida con el cuidado.

"No debemos confundir un acabado natural con un cabello despeinado o con sensación de descuido. La clave está en conseguir un resultado que parezca sencillo, pero que esté trabajado y bien tratado", señala la estilista Susanna Cabrera.

Para aquellas que buscan potenciar su textura natural sin arruinar la salud del cabello con herramientas de calor agresivas, la estilista Natalia Ferreiros propone una rutina de secado muy concreta, ideal para realizar en casa: aplicar un protector térmico, dejarlo secar al aire hasta aproximadamente un 60% y terminar el proceso con el secador.

¿Y qué pasa con los cabellos finos o lisos? La estilista Eva Escolano recuerda que ellos también pueden sumarse a esta tendencia. En lugar de buscar el rizo, la clave para las melenas lacias radica en un buen corte a capas ligeras que aporte textura y en ayudarse de herramientas moldeadoras de aire para crear ondas amplias, con volumen y llenas de vida.