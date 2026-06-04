¿Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026? Las fechas previstas en Zara, Mango, HyM, El Corte Inglés y más marcas

Con la llegada del verano y las vacaciones, las rebajas se convierten en uno de los momentos más esperados para quienes quieren renovar el armario sin gastar de más.

Aunque desde hace años las fechas ya no están reguladas y cada marca puede decidir cuándo lanzar sus descuentos, lo cierto es que muchas firmas siguen una estrategia similar y concentran sus rebajas entre finales de junio y principios de julio.

Zara, Mango, H y M, El Corte Inglés o Stradivarius son algunas de las firmas que suelen protagonizar esta campaña de descuentos que permite encontrar prendas de temporada a precios más reducidos.

Tienda de ropa de rebajas | Pexels

¿Cuándo empiezan las rebajas de verano?

Tradicionalmente, las rebajas de verano comenzaban el 1 de julio en España, pero desde la liberalización del sector cada empresa puede fijar sus propias fechas.

Sin embargo, la experiencia de los últimos años permite anticipar una tendencia bastante clara, y es que muchas marcas empiezan a aplicar descuentos online durante los últimos días de junio y los extienden a las tiendas físicas entre 24 y 48 horas después.

Tienda de ropa de rebajas | Pexels

Por eso, quienes buscan las mejores oportunidades suelen estar especialmente atentos a la última semana de junio, cuando empiezan a aparecer los primeros descuentos en las webs y aplicaciones móviles de las principales cadenas.

Las firmas de Inditex

Como ocurre cada temporada, las rebajas de las marcas del grupo Inditex son de las más esperadas. Aunque la compañía no anuncia oficialmente las fechas con demasiada antelación, en los últimos años Zara, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti y Zara Home han iniciado sus descuentos online durante la tarde o noche de los últimos días de junio.

Tienda de ropa Zara | Pexels

Posteriormente, las rebajas suelen llegar a las tiendas físicas al día siguiente. Si la estrategia se mantiene en 2026, todo apunta a que los descuentos podrían comenzar entre el 24 y el 26 de junio en la web y la app de las distintas marcas.

Mango: una de las primeras en rebajar precios

Mango suele ser una de las firmas que más se adelanta a las rebajas oficiales. La marca acostumbra a lanzar promociones y descuentos previos durante las semanas anteriores, especialmente para usuarios registrados o miembros de su programa de fidelización.

Mujer en una tienda de ropa | Pexels

Por ello, es habitual encontrar prendas rebajadas incluso antes de que comience oficialmente la campaña de verano.

H y M y otras cadenas internacionales

H y M también suele iniciar sus descuentos a finales de junio, aunque muchas veces ofrece promociones escalonadas que van aumentando con el paso de las semanas.

Tienda de ropa H y M | Pexels

Lo mismo ocurre con otras cadenas internacionales como Primark, C y A o Kiabi, que adaptan sus calendarios según la evolución de las ventas y el stock disponible.

El Corte Inglés y sus campañas especiales

El Corte Inglés suele mantener una estrategia propia, combinando promociones previas con el inicio oficial de las rebajas de verano.

Tienda El Corte Inglés | Pexels

Además de moda, la compañía aprovecha esta campaña para aplicar descuentos en categorías como tecnología, hogar, belleza o deportes, por lo que sus rebajas suelen ser de las más amplias del mercado.

Qué merece la pena comprar

Aunque la tentación de comprar por impulso puede ser grande, es recomendable aprovechar las rebajas para adquirir prendas que realmente se vayan a utilizar.

Mujer de compras | Pexels

Los básicos de armario, calzado de calidad, bañadores, vestidos versátiles o prendas de entretiempo suelen ser algunas de las compras más inteligentes durante este periodo.

También es un buen momento para invertir en accesorios, ropa deportiva o artículos para el hogar que normalmente tienen precios más elevados durante el resto del año.

Consejos para comprar con cabeza

Antes de lanzarse a comprar, conviene revisar qué prendas se necesitan realmente y establecer un presupuesto. Comparar precios, consultar el historial de descuentos y evitar las compras impulsivas puede ayudar a aprovechar mejor las ofertas.

Mujer de compras | Pexels

Además, muchas marcas ofrecen acceso anticipado a sus rebajas a través de aplicaciones móviles o programas de fidelización, por lo que registrarse previamente puede ser una buena estrategia para conseguir las mejores tallas antes de que se agoten.

Con todo, si las previsiones se cumplen, las primeras rebajas de verano 2026 comenzarán a llegar durante los últimos días de junio, marcando el inicio de una de las campañas comerciales más esperadas por los amantes de la moda y las compras.