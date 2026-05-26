Ni fuerza ni exprimidores especiales: este es el truco para sacar más zumo de un limón

Seguro que más de una vez has sentido que, por mucho que aprietes un limón, parte del zumo se queda dentro y termina desperdiciándose. Ahora, un sencillo truco doméstico se ha vuelto viral por su capacidad para sacar mucho más jugo de los cítricos en apenas unos segundos.

La explicación está en la propia estructura interna del limón. Los cítricos contienen pequeñas cápsulas de zumo protegidas por membranas y fibras resistentes que dificultan que todo el líquido salga fácilmente, especialmente cuando la fruta está fría o demasiado dura.

Para solucionarlo, el método recomienda introducir el limón entero en el microondas durante unos 10 o 15 segundos. El objetivo no es calentarlo demasiado, sino conseguir que el calor ablande poco a poco las fibras internas para que el zumo quede más suelto.

Limón en el microondas | EÑE

Después, antes de cortarlo, hay que colocarlo sobre una superficie plana y hacerlo rodar presionando con fuerza utilizando la palma de la mano. Este movimiento ayuda a romper las pequeñas celdas internas donde se acumula el zumo.

El resultado, según quienes utilizan este truco, es inmediato: al cortar el limón, el jugo sale mucho más fácilmente y en mayor cantidad, permitiendo aprovechar prácticamente toda la fruta.

Un consejo sencillo, rápido y económico que puede marcar la diferencia tanto en la cocina como en el bolsillo, especialmente para quienes utilizan limón a diario en recetas, bebidas o aliños.