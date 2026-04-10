Flan de fresas: receta de un postre fácil de preparar e ideal para disfrutar con el buen tiempo

Una de las cosas positivas de las redes sociales es que se han convertido también en un libro de recetas infinito donde encontrar millones de platos, desde los más complicados hasta los más fáciles, desde los más modernos hasta los más clásicos. Y entre estos últimos hay uno que nunca falla y no pasa de moda: el flan.

Suave y cremoso, el flan gusta a pequeños y grandes, y es una manera ligera de acabar una buena comida. Se puede acompañar con un poco de nata y hay varias versiones para todos los gustos: los más habituales son los de huevo, vainilla o queso, pero hay también quien reinventa la receta y crea alternativas muy originales. Si buscas una de estas para sorprender a tus invitados, toma nota porque te traemos una propuesta ideal ahora que se acerca el buen tiempo y el calor no va a tardar en llegar.

La ha publicado María Marín -periodista, madre de 4 hijos y conocida en Instagram como @cenasparapeques- y se trata de un flan de fresas. Con unos pocos ingredientes vas a poder hacer en casa de forma fácil un postre "suave, fresquito y con un sabor brutal a fresa".

Así se hace el flan de fresas

No hace falta ser un chef profesional para hacer un flan rico y esta receta es prueba de ello. Solo tienes que elegir bien el producto principal, que son las fresas, y tener algo de tiempo y paciencia.

La lista de ingredientes para prepararlo es la siguiente. Apunta:

500 g de yogur natural griego

400 g de fresas

Leche

4 hojas de gelatina neutra

El primer paso es hidratar las gelatinas en agua fría durante unos minutos. Mientras esperas, puedes ir calentando un vaso de leche, que vas a usar a continuación. Cuando veas que ya han pasado los minutos suficientes, escurre las gelatinas y disuélvelas en la leche caliente.

Ahora, en un vaso de trituradora, añade el yogur griego, las fresas enteras y la leche con la gelatina.

Tritúralo todo hasta quedar todo bien homogéneo y échalo en un molde. Si es de silicona, mejor, porque será más fácil sacarlo.

Lo siguiente es ponerlo en la nevera toda la noche (de ahí lo de la paciencia que mencionaba unos párrafos más arriba) hasta que cuaje. Y al día siguiente, cuando te despiertes, ya tendrás a punto este postre jugoso y fresco.

Antes de servir, para acabar de rematar el emplatado, corta unas fresas en rodajas y ponlas por encima.

Por último, algunas sugerencias de María: puedes utilizar endulzante si ves que las fresas no son muy dulces y sustituir el yogur griego por queso fresco.

Caja de fresas | Freepik

Las fresas

Con su color rojo intenso, las fresas se caracterizan por su intenso aroma y un sabor entre ácido y muy dulce, según la variedad y el tiempo de maduración. Se pueden comer durante toda la primavera e inicios del verano, entre marzo y junio.

El componente principal es el agua, seguido de los hidratos de carbono (fructosa, glucosa y xilitol). Además, es fuente de vitamina C (tiene incluso más que la naranja) y de potasio.