Pasta con salsa de gambas, ricotta y naranja: una receta refrescante para el verano

Estamos en plena mitad de temporada de verano, lo que conlleva una pereza extrema para cocinar platos muy laboriosos. Entre el calor, los mil planes más divertidos que hay en verano y las ganas de comer fuera, la cocina queda en un segundo plano total.

Pero no podemos permitirnos comer en restaurantes todos los días ni tampoco comer gazpacho día si y día también. Así que os traemos una receta de pasta con gambas muy sencilla y rápida de preparar que nos comparte @cookinconelsabi en Instagram.

Con tan solo tres ingredientes principales, se convertirá en tu plato estrella de lo que queda de verano.

Qué necesitas

Para esta receta que preparará en tan solo 10 minutos, necesitarás todos los ingredientes de esta corta lista:

Pasta: en el vídeo el chef utiliza espaguetis linguine, pero puedes usar la que más te guste.

Gambas: las que mejor se ajusten a tu bolsillo.

Ricotta: un queso fresco y suave. En caso de no tener ricotta, puede utilizar requesón.

Una naranja: necesitarás tanto la ralladura como el zumo.

Un diente de ajo: lo usarás para darle gusto al sofrito.

Aliños y condimentos: Sal, pimienta negra y aceite de oliva.

Gambas | Pexels

Paso a paso

Para que te quede un plato digno de restaurante gourmet, debes seguir estos pasos:

1. Cocina la pasta: Coloca la pasta en una olla con agua hirviendo y sal. Menéala hasta que esté al dente.

2. Trocea las gambas: Corta los gambones en cubos, el formato ideal para cocinarlos en la sartén.

3. Saltea las gambas: Mientras se hace la pasta, dora los cubos de gamba en una sartén con aceite de oliva. Añade también el diente de ajo para darle un toque especial.

4. El zumo de naranja: Quita el diente de ajo y añade el jugo de la naranja a la sartén y déjalo reducir. Cuando esté listo, apaga el fuego y déjalo reposar en la misma sartén.

5. El momento de la ricotta: En un bol, añade la ricotta y la ralladura de la naranja, también un poco de sal. Puedes agregar el suco de las cabezas de las gambas. Una vez lo tengas todo, mézclalo hasta que quede cremoso.

6. Escurre la pasta: Quítale el agua a la pasta reservando un poco por si la salsa ha quedado poco jugosa.

7. Añade la pasta a la sartén: Mezcla la pasta con la salsa y los gambones en la propia sartén. Agrega también la crema de ricotta.

8. El toque final: Sirve la pasta en un plato y añade un poco de ralladura de naranja, sal y un chorro de aceite de oliva, todo al gusto.

Pasta con gambas | Pexels

Con esta sencilla preparación descubrirás una de las que, a partir de hoy, será de tus recetas favoritas. Una elaboración muy fácil y rápida con la que te podrás lucir como un auténtico chef gourmet. ¡La tienes que probar!