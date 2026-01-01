Qué hacer con las uvas que sobraron de Nochevieja: el snack saludable que arrasa en redes

Hay recetas que se vuelven virales por una razón: son fáciles, saludables y deliciosas. Así pues, en este artículo te presentamos los bites de uva con yogur y chocolate. Lo tienen todo para convertirse en tu nuevo snack favorito: crujientes por fuera, frescos por dentro y con ese contraste dulce que apetece a cualquier hora del día.

Porque en NovaMás creemos que cuidarse no tiene por qué ser aburrido, y esta receta es la prueba perfecta. Solo necesitas tres ingredientes, no requiere horno y se prepara en pocos minutos. El resultado es un bocado refrescante, ideal para calmar el antojo de dulce sin recurrir a ultraprocesados.

Perfectos como postre ligero, merienda o incluso como capricho nocturno, estos bocados helados se han ganado un hueco en las neveras de quienes buscan alternativas más equilibradas. Además, son tan vistosos que parecen sacados de una tienda gourmet.

Un snack con beneficios reales

Más allá de su estética irresistible, esta receta destaca por su combinación de ingredientes naturales y nutritivos. Las uvas aportan antioxidantes y un dulzor natural que evita añadir azúcares extra.

El yogur griego suma proteínas y cremosidad, ayudando a mantener la saciedad. Y el chocolate negro, siempre que sea sin azúcar o con un alto porcentaje de cacao, aporta intensidad de sabor y polifenoles beneficiosos.

El contraste de temperaturas y texturas es clave: la uva congelada mantiene el interior fresco, mientras que la cobertura de chocolate añade un toque crujiente que eleva la experiencia. Un pequeño gesto que convierte una fruta común en un snack especial.

Uvas | Freepik

Qué necesitas

Para llevar a cabo este pequeño tentempié necesitarás únicamente tres ingredientes que seguro tienes en casa después de Nochevieja:

Uvas, mejor sin semillas y bien firmes.

Yogur griego natural.

Chocolate negro sin azúcar o con un mínimo del 70% de cacao.

Elaboración paso a paso

La preparación es tan sencilla que querrás repetirla una y otra vez. Tienes que seguir estos pasos:

1. Lava bien las uvas y sécalas cuidadosamente. Este paso es importante para que el yogur se adhiera bien.

2. Sumerge cada uva en el yogur griego, asegurándote de que quede completamente cubierta. Puedes ayudarte de un palillo o un tenedor.

3. Coloca las uvas sobre una bandeja forrada con papel vegetal y llévalas al congelador hasta que estén completamente duras.

4. Mientras tanto, derrite el chocolate negro al baño maría o en el microondas, poco a poco para que no se queme.

Chocolate fundido | Freepik

5. Baña las uvas congeladas en el chocolate fundido y vuelve a colocarlas sobre el papel vegetal.

6. Devuélvelas al congelador durante unos minutos, lo justo para que el chocolate se endurezca.

7. Y listo. En menos de lo que imaginas tendrás un snack delicioso y refrescante asegurado.

Puedes guardarlos en un recipiente hermético en el congelador y sacarlos cuando te apetezcan. Un consejo: déjalos reposar un minuto antes de comerlos para disfrutar mejor de su textura.

Así pues, fáciles, saludables y absolutamente irresistibles, estos bites de uva son la prueba de que lo simple y bien hecho siempre funciona.