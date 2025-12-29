El truco para que el jamón no se seque esta navidad

En estas fechas tan señaladas la pata de jamón es todo un clásico, sobre todo en Navidad porque no solo simboliza el buen comer, también es una tradición de las reuniones que se hacen con las familias. Sin embargo, la gente suele creer que cuanto más caro es el producto mejor calidad tiene e incluso mejor se mantendrá. La realidad no es esta, de hecho, todo va a depender de su curación. Si se lleva a cabo un buen cuidado puede durar meses sin que se estropee ni salga hongos... El secreto es natural y está en el propio jamón.

Cortando jamón | Freepik

No te esfuerces en poner papel film, ni bolsas ni trapos de cocina, porque lamentablemente no funcionará, al menos no a largo plazo. La clave está en utilizar la grasa blanca deljamón, y no, esto no quiere decir que la pongas como tapa para cubrir la carne y ya está, si no que pases la grasa por toda la superficie del corte. Actuará de barrera protectora ayudando a que el jamón se conserve más tiempo sin perder su sabor ni su aroma que es lo que le aporta calidad.

Pata de jamón | iStock

Cuando hayas terminado de hacerlo, lo ideal es que lo cubras con un paño de algodón así no entrarán ni polvos ni insectos, si estás pensando en otras alternativas debes evitar los plásticos porque la carne suda y puede retener humedad lo que favorecería la aparición de moho. Y aunque creas que el lugar perfecto para su conservación es la cocina, no es así, debes dejarlo colgado o sobre un jamonero en una despensa, donde no dé directamente la luz y el ambiente sea fresco y seco a la vez.