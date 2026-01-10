Sándwich trufado con jamón ibérico, queso y cebolla caramelizada: el capricho gourmet que siempre funciona

Los sándwiches no tienen por qué ser simples o aburridos. Mientras los de desayuno buscan ser nutritivos y completos, los de aperitivo pueden jugar con sabores más sorprendentes y gourmet.

Esta versión trufada de la creadora de contenido Anabel Gutiérrez (@belfood_ana) transforma un clásico en un aperitivo de lujo gracias a la combinación de ingredientes de calidad. Ideal para reuniones con amigos o para darte un capricho en casa sin complicaciones. Crujiente por fuera, cremoso por dentro y con ese toque aromático de la trufa que hace que cada bocado sea especial.

Te contamos los ingredientes (y el sencillo paso a paso) para lograr un sándwich trufado con jamón ibérico, queso y cebolla caramelizada que impresione a todos tus invitados y que, además, es fácil de preparar.

Ingredientes (para 2 sándwiches)

100 g de jamón ibérico

Cebolla caramelizada

Pasta de trufa

Queso Comté

Mantequilla

Pan de molde

Paso a paso

1. Monta tu sándwich con todos los ingredientes, comenzando con el pan, seguido de la pasta de trufa, el jamón ibérico, el queso Comté y la cebolla caramelizada.

2. Añade un poco de mantequilla en una sartén a fuego bajo.

3. Coloca el sándwich y dóralo lentamente, hasta que el pan quede crujiente y el queso se funda completamente. No tengas prisa, si el fuego está lo suficientemente bajo, no se quemará.

El truco está en la combinación de sabores y texturas: la intensidad del jamón ibérico se equilibra con la suavidad y aroma de la trufa, mientras que la cebolla caramelizada añade un toque dulce que contrasta con el queso fundido Comté (que es el secreto de esta receta). El resultado es un aperitivo gourmet fácil de preparar y siempre exitoso.

Para que sea un plato único, sirve los sándwiches recién hechos acompañados de una ensalada ligera o unas patatas chips artesanas. También puedes tostar ligeramente el pan antes de montar el sándwich para un crujido extra. Y si tienes más tiempo, no dudes en hacer la cebolla caramelizada casera.

Por qué elegir queso Comté

Anabel Gutiérrez recomienda usar queso Comté en su sándwich trufado por su cremosidad al fundirse y su sabor intenso y ligeramente afrutado que combina a la perfección con el jamón ibérico y la trufa.

Queso Comté | iStock

Este queso francés se elabora en la región de Jura a partir de leche cruda de vaca y cuenta con una maduración mínima de alrededor de 10 meses, lo que le aporta complejidad y notas aromáticas únicas.

Su textura es firme, pero flexible, por lo que es un aliado perfecto para sándwiches tostados, ya que se funde sin perder cuerpo y mantiene el equilibrio perfecto entre cremosidad y consistencia. Además, el Comté aporta un sabor único que eleva cualquier receta sencilla, convirtiéndola en una propuesta gourmet sin complicaciones, como es este sándwich trufado.