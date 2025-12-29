Galletas crujientes sin huevo ni leche

En la repostería tradicional es muy común utilizar ingredientes como huevo o leche ya que cumplen funciones importantes, mantener unida la estructura e hidratada. Sin embargo, muchas recetas ya prescinden de ellos, utilizando sustitutos que cumplen la misma función. Así que, no te preocupes, porque sea por el motivo que sea, tus galletas seguirán siendo crujientes aunque las transformes.

Galletas | NovaMás

Recuerda que esto no es una receta, sino consejos y sustitutos para preparar galletas. En primer lugar, vas a coger harina, a ser posible que sea integral, ya que, al meter la masa en el horno, aportará un color más dorado. Para dar humedad, la maicena es la candidata perfecta, esto se debe a su capacidad de absorber y retener el agua. El almidón hará que la galleta no se seque demasiado, conservando su textura en el interior.

Como quieres conseguir un sabor dulzón, debes utilizar el azúcar blanco, que hará que se caramelicen de manera más rápida, el moreno dejaría demasiada humedad, así que, mézclalo con 200 gramos de mantequilla. Las cantidades van a ir a gusto del consumidor, pero, lo ideal sería que fuesen entre 80 y 120 gramos. A eso, le añades 230 gramos de harina y 50 de maicena. Mezcla todo hasta obtener una masa homogénea y un tanto esponjosa, a continuación dales la forma que quieras y... ¡estarán listas para hornear!.

Debes dejarlas a 180 grados durante unos diez o quince minutos. Revisa que los bordes se vayan dorando y déjalas enfriar sobre una rejilla. El siguiente paso, es el mejor, disfrutar de tu creación, completamente a tu gusto y con un sabor diferente.