¿Cuál es el mejor roscón de Reyes este año? La OCU tiene la respuesta

El roscón de Reyes es, sin duda, el dulce estrella de la Navidad. Sencillo en apariencia, pero cargado de simbolismo, tradición y sabor, este bollo circular protagoniza las sobremesas. Relleno de nata, trufa o crema, su reinado se extiende durante todas las fiestas, aunque no todos los roscones son iguales.

Para salir de dudas y ayudar a los consumidores a elegir mejor, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un estudio en el que analiza 12 roscones rellenos de nata vendidos en los principales supermercados de nuestro país.

El resultado es claro: solo un tercio aprueba con nota, y apenas unos pocos destacan por usar ingredientes de calidad. Te lo contamos todo en este artículo para que elijas la mejor opción para ti y para los tuyos.

Roscón de Reyes | Freepik

Un dulce con siglos de historia

El origen del roscón es muy antiguo. Se popularizó en Francia y, con el tiempo, llegó a España, donde se convirtió en una tradición inseparable del Día de Reyes.

Su sabor característico se debe a la ralladura de naranja y limón, y su decoración clásica incluye almendras, azúcar y fruta confitada.

Curiosamente, el roscón original no llevaba relleno, pero con los años se empezó a añadir nata para aligerar la masa y hacerlo más atractivo al paladar actual.

Roscón de Reyes | Freepik

La degustación, clave del veredicto

El estudio de la OCU no se limita al etiquetado, sino que un grupo de expertos pasteleros ha evaluado sabor, aroma y textura de los roscones comprados en supermercados como Carrefour, Lidl, El Corte Inglés, Mercadona, Dia o Aldi, entre otros.

El resultado no es especialmente optimista: 6 de cada 12 roscones suspenden. Solo cuatro destacan por utilizar ingredientes nobles como nata real y mantequilla, mientras que la mayoría sigue recurriendo a grasas vegetales y un exceso de aditivos. De hecho, en uno de los productos analizados se han detectado hasta 19 aditivos diferentes.

Roscón de Reyes | Freepik

Qué debe tener un buen roscón

La OCU lo tiene claro: un roscón ideal debe llevar mantequilla en la masa, nata 100% láctea, azúcar tradicional y fruta escarchada real, además de un horneado preciso que conserve la humedad sin generar sustancias indeseables como la acrilamida.

Por el contrario, conviene evitar roscones con aceites de coco o palma, jarabes industriales, decoración falsa a base de calabaza teñida y una larga lista de aditivos. Porque incluso en Navidad, elegir bien también es una forma de cuidarse.

Roscón de Reyes | Freepik

El podio de los mejores roscones de 2025

Según la OCU, estos son los roscones mejor valorados este año:

1. Extra Roscón de Carrefour, clasificado como compra maestra con 63 puntos. Es el mejor valorado en la degustación, y destaca por estar elaborado con nata auténtica y un bollo hecho con mantequilla. Su precio es de 9 euros, una muy buena relación calidad precio.

2. El Obrador del Corte Inglés, clasificado como buena calidad con 62 puntos. Sobresalta ante el resto por la excelente calidad del relleno, que es 100% nata, y una masa cuidada con mantequilla. A diferencia del primero, el precio es de casi 18 euros.

3. Roscón de Reyes de Lidl, clasificado como buena calidad por 60 puntos. Los expertos destacan que es una opción equilibrada que combina buena calidad con un precio ajustado, puesto que cuesta 9 euros, al igual que el roscón de Carrefour.

Roscón de Reyes | Freepik

Ahora que ya sabes qué distingue a un auténtico roscón de Reyes y cuál ha sido el veredicto de los expertos, es el momento de elegir con criterio. No esperes más para comprar el bollo de estas Navidades: apuesta por calidad, sabor y buenos ingredientes.

Así, cuando llegues a la comida familiar con el roscón bajo el brazo, no solo llevarás el mejor, sino que también sabrás exactamente por qué lo es.