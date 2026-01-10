Adriana Abascal deja la puerta abierta a una reconciliación con Manuel Filiberto de Saboya

Adriana Abascal comunicaba con un enigmático comunicado a través de sus redes sociales su ruptura sentimental con el príncipe Manuel Filiberto de Saboya el pasado mes de diciembre. Sin embargo, minutos más tardelo borraba desatando todo tipo de especulaciones.

"Comparto, con el corazón encogido, que como debe ser en ocasiones, nuestro viaje juntos ha llegado a su fin. Los próximos capítulos permanecen sin escribir, suavemente sostenidos entre lo que fue y lo que puede venir", ha compartido en inglés en un storie de Instagram protagonizado por una imagen de ambos mirándose con complicidad.

Una historia de amor que conocíamos en enero de 2025 al asistir al desfile de la diseñadora flamenca Rocío Peralta en Sevilla junto a él, oficializando por sorpresa y por todo lo alto su noviazgo con el jefe de la Casa Real italiana.

Adriana Abascal y Manuel Filiberto de Saboya | Gtres

Este fin de semana, la modelo se ha dejado ver en la presentación de la nueva colección de Rocío Peralta y al ser preguntada por la posibilidad de una reconciliación con él, respondía que "todo se puede" porque "ningún capítulo se debe cerrar y sobre todo, en este momento".

"Yo sé que, para mí, siempre digo, mi casa es España y me siento tan contenta de estar aquí. Estoy tan feliz aquí, me siento tan en casa y me siento tan identificada, que la verdad... estoy feliz", ha expresado Adriana.

Adriana Abascal | Gtres

El primer amor de Adriana fue el magnate mexicano Emilio Azcárraga, 'El Tigre', 30 años mayor que ella y con el que dio el salto definitivo a la escena social internacional tras alcanzar la fama como modelo en su México natal. Tras la muerte del empresario -con el que no tuvo hijos-, se casó con Juan Villalonga, expresidente de Telefónica, con el que tuvo a Paulina, Diego y Jimena, y del que se separó en 2009 después de 10 años de matrimonio.

Posteriormente, en 2013, se casó con el empresario francés Emmanuel Schreder, aunque decidían poner punto y final a su relación en 2022. Y aunque parecía que Manuel Filiberto podía convertirse en su cuarto marido, parece que su relación no llegó a buen término, aunque con estas declaraciones Adriana deja la puerta abierta a una posible reconciliación.