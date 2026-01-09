EN 1978
Fallece Philippe Junot: recordamos su boda con Carolina de Mónaco, un enlace que escandalizó a los Grimaldi
Tras el fallecimiento de Philippe Junot, recordamos su boda con Carolina de Mónaco, un enlace que escandalizó a los Grimaldi, repasando cada detalle de la ceremonia, la lujosa celebración y el icónico vestido de novia que marcó la historia del Principado.
Philippe Junot, padre de la socialité Isabelle Junot, fallecía este jueves en Madrid a los 85 años por causas que, por el momento, no han trascendido. Su nombre quedó ligado para siempre a la historia de la realeza europea tras convertirse, en 1978, en el primer marido de Carolina de Mónaco.
El empresario francés alcanzó fama internacional al casarse con la primogénita de Rainiero y Grace Kelly en una boda de esas que no se olvidan. Repasamos todos los detalles.
Un romance que no convencía a Raniero y Grace Kelly
Carolina y Philippe se conocieron en 1976 durante una fiesta en París. Él, un empresario bien posicionado en los círculos sociales más exclusivos de Europa; ella, recién graduada en la universidad y aún muy joven. Pronto comenzaron a aparecer juntos en actos sociales y portadas de revistas, dejando claro que la relación iba en serio.
El romance, sin embargo, escandalizó a los Grimaldi. Rainiero de Mónaco y Grace Kelly veían con recelo la relación por la fama de conquistador de Junot, su estilo de vida y los 17 años de diferencia que los separaban —él tenía 38 años y Carolina apenas 21 en el momento de la boda—, además de no pertenecer a la nobleza.
Aun así, el compromiso oficial se anunció en 1977 y la boda se celebró el 29 de junio de 1978.
Una boda de gran opulencia
Pese a la desaprobación familiar, el enlace se celebró por todo lo alto. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la capilla del Palacio de los Grimaldi. Tras el "sí, quiero", miles de monegascos se congregaron en las calles para saludar a los recién casados, que recorrieron el principado en un Rolls-Royce descapotable.
La celebración continuó con una gran recepción en los jardines del Palacio, decorados con miles de flores blancas y orquídeas. El banquete, de inspiración mediterránea, culminó con un espectacular pastel de bodas de cinco pisos.
Entre los cerca de 800 invitados se encontraban miembros de la realeza y la aristocracia europea —como el ex rey de Italia, los condes de Barcelona o los condes de París—, así como grandes estrellas de Hollywood como Ava Gardner, Cary Grant o Frank Sinatra, amigos de Grace Kelly.
Como curiosidad, todos los nacidos en el principado en 1957, el mismo año que Carolina, pudieron comer gratis ese día para celebrar la unión.
El vestido de novia
Para su primera boda, Carolina de Mónaco eligió un vestido de Dior, diseñado a medida por Marc Bohan. Un diseño blanco de estilo romántico, con silueta princesa, sin cola, escote recto y una capa semitransparente de cuello redondo y mangas mariposa, decorada con delicados bordados florales.
El peinado fue uno de los grandes protagonistas: un moño bajo adornado con flores de tela y cristales dispuestos a ambos lados de la cabeza, evocando tanto los peinados tradicionales de la Provenza como, inevitablemente, el icónico estilo de la princesa Leia, en pleno auge de Star Wars. Este tocado sostenía el velo blanco que caía sobre su espalda. Como complementos, Carolina eligió una sencilla cruz y un ramo silvestre de nardos.
Philippe Junot, por su parte, lució un impecable chaqué que reforzaba su imagen sofisticada de empresario exitoso.
Un matrimonio breve
Las historia de cuento de hadas duró poco: se divorciaron dos años después y no tuvieron hijos en común. Las reiteradas infidelidades de Junot y su estilo de vida terminaron por dinamitar la relación, que concluyó con una separación en 1980. La nulidad canónica no llegaría hasta 1992.
Aun así, la boda de Philippe Junot y Carolina de Mónaco permanece como uno de los enlaces más recordados y comentados de la historia reciente del Principado. Tan recordado es este enlace que incluso Carlota Casiraghi, hija de Carolina y de su segundo marido, Stefano Casiraghi, también eligió el 29 de junio para casarse. En su caso fue en 2019, con claros guiños al vestido de novia de su madre.
