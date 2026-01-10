Carmen Lomana, muy apenada tras la muerte de Philippe Junot, le recuerda con bonitas palabras: "Cuánto le quería"

La noticia de la muerte de Philippe Junot a los 85 años ha sacudido a la prensa del corazón. El que fuera el primer marido de Carolina de Mónaco y padre de la socialité Isabelle Junot, falleció este jueves en Madrid por causas que, por el momento, no han trascendido.

A pesar de que su hija ha pronunciado sus primeras palabras, los seres queridos del empresario aún no han desvelado los detalles del último adiós. Mientras tanto, algunas personalidades han reaccionado a su muerte.

Philippe Junot, en 1996 | Gtres

Una de ellas ha sido Carmen Lomana, que acudió al desfile de la nueva colección de Rocío Peralta y allí quiso tener unas palabras de recuerdo para Philippe tras su fallecimiento.

"Qué pena... Qué época maravillosa con Philippe, cuánto le quería... Hoy he estado viendo cantidad de fotos que tengo con él, de mis cumpleaños, de momentos muy bonitos. Era un hombre, un buen amigo, simpático, generoso en todo, estupendo", ha confesado Lomana a Europa Press.

"Era un señor de arriba a abajo. Y si tenía fama es porque las mujeres se volvían locas con él, nos volvíamos", ha señalado, recordando que coincidía mucho con él en fiestas, cumpleaños o galas del cáncer, a las que "siempre iba", aunque "últimamente estaba un poquito mal".

Carmen Lomana y Philippe Junot en 2013 | Gtres

Además, la colaboradora de televisión ha desvelado que "hoy he estado hablando con Isabelle Junot, que le adoraban y le han hecho la vida muy agradable en los últimos años porque Philippe ha estado viviendo en Madrid".

"Nina, su mujer, se ha preocupado mucho", ha añadido Carmen, ya que, a pesar de que "estaban separados, han vuelto a unirse con la enfermedad y con la nieta, que ahora están esperando otra. La vida es así, son etapas", ha reflexionado Lomana.