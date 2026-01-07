Huevos nube proteicos: la receta fácil y saludable para desayunos y cenas ligeras

Año nuevo, nuevos objetivos. Si estás pensando en empezar a cuidarte, pero no quieres renunciar a esas comidas que siguen siendo un pequeño capricho, esta receta te interesa. Los huevos nube son una forma distinta y muy vistosa (y muy viral) de preparar el huevo, con una textura ligera y un extra de proteína que los convierte en una opción perfecta tanto para desayunar como para una cena ligera.

Esta versión, compartida por el perfil culinario de Grace Elkus, incorpora queso cottage y parmesano para aumentar el aporte proteico y lograr un resultado cremoso por dentro y esponjoso por fuera. Te contamos cómo prepararlos paso a paso y qué trucos debes tener en cuenta para que queden perfectos.

Huevo nube | iStock

Ingredientes

2 huevos grandes

1/4 de taza de queso cottage

1/4 de taza de queso parmesano recién rallado

Paso a paso

1. Precalienta el horno a 230 °C y cubre una bandeja con papel de hornear.

2. Separa los huevos: coloca las claras en un bol limpio y seco, y reserva las yemas por separado, cada una en su recipiente.

3. Monta las claras con una batidora eléctrica hasta que estén firmes y formen picos suaves. Deben verse blancas y aireadas, pero sin llegar a cortarse.

4. Prepara la mezcla: añade el queso cottage y el parmesano rallado. Si el queso cottage tiene exceso de líquido, escúrrelo bien antes. Mezcla con movimientos suaves y envolventes usando una espátula para no perder el aire de las claras.

5. Forma los montículos: reparte la mezcla en dos montículos sobre la bandeja y haz una pequeña hendidura en el centro de cada uno con la parte trasera de una cuchara.

6. Primer horneado: hornea durante 3 minutos, hasta que las claras empiecen a fijarse.

7. Añade las yemas: saca la bandeja con cuidado, coloca una yema en cada hueco y vuelve a hornear durante 3 minutos más. Si te gustan las yemas más hechas, déjalas uno o dos minutos extra.

Trucos para que las claras queden perfectas y no se bajen

El bol debe estar completamente limpio y seco : cualquier resto de grasa impide que las claras monten bien.

: cualquier resto de grasa impide que las claras monten bien. Huevos a temperatura ambiente : montan mejor que recién sacados de la nevera.

: montan mejor que recién sacados de la nevera. No sobrebatas : si las claras se ven secas o grumosas, perderán aire y se bajarán en el horno.

: si las claras se ven secas o grumosas, perderán aire y se bajarán en el horno. Mezcla los quesos con suavidad: movimientos envolventes, sin prisas, para mantener la estructura.

movimientos envolventes, sin prisas, para mantener la estructura. Horno bien caliente: la temperatura alta ayuda a que las claras se fijen rápido y mantengan su volumen.

Cómo servirlos

Los huevos nube proteicos quedan deliciosos sobre una tostada crujiente, pero también puedes acompañarlos con aguacate, tomate cherry o una base de hojas verdes. Para un toque extra, añade toppings como chile crujiente, cebolla frita, bacon o una pizca de sal Maldon.