Inés Rodríguez, creadora de contenido y logopeda con parálisis cerebral que divulga sobre educar en la inclusión

Ya hace casi dos años que apareció una nueva figura pública en las redes sociales que llegó para cambiar el prisma de muchos. Estamos hablando de Inés Rodríguez, creadora de contenido y divulgadora sobre la inclusión.

Ella tiene parálisiscerebral, un conjunto de trastornos motores causados por una lesión en el cerebro, afectando así la conexión entre el cerebro y los músculos. Esto resulta en dificultades en el movimiento, la postura, la rigidez y la coordinación, entre otros.

Inés, graduada en logopedia y especializada en daño cerebral y enfermedades neuro divergentes, ha llegado al mundo de las redes sociales para influenciar, desde el humor, a una sociedad poco informada sobre la diversidad y la inclusión. Un personaje del todo necesario en nuestro mundo.

Cómo empezó en redes

Como bien hemos nombrado anteriormente, empezó en el mundo de las redes hace casi dos años, concretamente en TikTok, plataforma en la que se hizo viral por compartir un vídeo en el cual decía que no le gustaba que la felicitaran por existir, debido a su parálisis cerebral.

Gracias a una entrevista realizada por Cosmopolitan, sabemos el por qué Inés se creó una cuenta de TikTok: "Vi la necesidad de comunicar mi día a día, de visibilizar mi realidad y la de otras personas con discapacidad", explica.

"Estaba hasta el coño de aguantar tonterías y de que la gente me preguntase cosas que son fruto de desconocimiento", añade la divulgadora. "Pensé que, educando a la gente, sería más fácil el día a día", reflexiona.

Y, desde entonces, se ha convertido en todo un icono, acumulando más de 470 mil seguidores entre TikTok e Instagram, y ganando reconocimiento estatal, como el premio TikTok 2024 en la categoría TikTok for Good.

Su mensaje

A pesar de que Inés relata que "no hay ningún mensaje principal que quiera transmitir, porque me gusta trabajar con la aleatoriedad de contenido", su contenido y la divulgación que hace mostrando su día a día y sus reflexiones personales sí que está mandando un mensaje a la sociedad.

Y el mensaje es transmitir las diferentes realidades y la diversidad, dar visibilidad a las personas con discapacidad de distintos tipos, darles un lugar en el mundo tan acelerado en el que vivimos y reivindicar que aún queda mucho por hacer.

Y es que, sin apenas imaginárselo, se ha convertido en un ejemplo de luchadora por un cambio social y burocrático, para tratar de garantizar una mayor inclusión a nivel social.

Además, y por si esto fuera poco, la creadora de contenido también imparte conferencias por todo el país para tratar de cambiar la perspectiva con la que muchos vemos la discapacidad. Un hecho al que ella le resta importancia: "Voy a un sitio, cuento mi vida, aparentemente a la gente le gusta y le sirve para algo, y me parece fenomenal, pero tampoco lo termino de entender", comenta.

Educar en la inclusión

La lucha principal que tiene Inés es educar en la inclusión, un tema que ha sido invisible durante mucho tiempo, y que ahora parece estar ganando importancia. Según explica, hacerlo es "educar en respeto y consentimiento, algo muy necesario en la vida para todo y todo el mundo".

Y aunque educar a los adultos en esta temática es también de vital importancia, la creadora de contenido se centra en los niños y jóvenes: "Si te crías en la inclusión, que al final es simplemente contemplar diferentes realidades, está ya todo hecho".

La influencer afirma que, si se educa desde bien pequeños, "luego no habrá que hacer ningún esfuerzo de deconstrucción, porque crecerás siendo una persona inclusiva".

Inés ha reflexionado en numerosas ocasiones sobre el por qué nos cuesta tanto aceptar otras realidades, a lo que ella dice que es "debido al miedo a lo desconocido, algo completamente natural porque así funciona el cerebro humano".

Con esta reflexión que nos comparte, cobra mucha más relevancia su papel como divulgadora, ya que es imprescindible para que la gente entienda qué está pasando y así perder el miedo, siempre y cuando el receptor tenga una actitud abierta y escucha activa.

Además, la creadora de contenido afirma que a veces está bien "callarte un poco, que no decir tu opinión a veces está bien", añadiendo que "algunos silencios son necesarios, y algunos gestos, actitudes y comentarios no vienen mucho al caso". Por ejemplo, Inés menciona "el paternalismo, esta infantilización que hay de la discapacidad".

El poder de las redes

Con el paso de los años parece que las cosas están cambiando entre los jóvenes, así lo relata Inés: "Creo que la sociedad está cada vez más concienciada". Y gran parte se debe a las redes sociales: "Permiten visibilizar realidades super diversas y democratizan la comunicación, de manera que todo el mundo puede decir cosas".

En su perfil en redes, crea contenido centrado en las necesidades sociales relacionadas con la adaptación de los espacios para personas con diversidad funcional. Además, divulga los avances en materia de seguridad social y comparte sus vivencias desde una perspectiva cotidiana, mostrando su día a día como el de cualquier otra persona.