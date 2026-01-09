Nueva pirámide alimentaria de EE. UU.: ¿qué ha cambiado?

Durante décadas, la imagen que muchos recordamos de la nutrición saludable fue una pirámide. Ese triángulo casi sagrado, con cereales en la base y dulces en la punta, marcó generaciones de (malas) decisiones alimentarias. Luego llegó el plato, luego las críticas… y ahora, en un curioso ejercicio de déjà vu, Estados Unidos vuelve a la pirámide… pero del revés.

Este rediseño forma parte de las Dietary Guidelines for Americans 2025-2030 y responde a un objetivo explícito del Gobierno: combatir la masiva epidemia de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades crónicas que afecta a gran parte de la población estadounidense. Destaquemos que estas recomendaciones son del ministerio de agricultura, cosas de norteamericanos.

Del plato a la pirámide invertida: ¿qué está pasando?

En 2011, la pirámide tradicional fue reemplazada por MyPlate (nada que ver con el plato de Harvard, luego lo vemos), un plato dividido en secciones en el que la mitad era vegetales y frutas, con proteína y granos (integrales ya tal) en proporciones más equilibradas, pero olvidando grasas saludables, la calidad de las proteínas. Pero las autoridades nutricionales concluyeron que ese formato, aunque claro, no estaba logrando el impacto esperado en la salud pública, para sorpresa de nadie, igual no es únicamente el formato, pero eso es un debate mayor.

EE. UU. enfrenta niveles récord de obesidad (más del 70 % de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad) y casi el 90 % del gasto en salud se dedica a tratar enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. La solución oficial ha sido volver a la pirámide, pero invertida, con un enfoque más explícito en comida real, menos alimentos procesados y un nuevo protagonismo de las proteínas y grasas saludables.

Los cambios más importantes

1. Proteínas en cada comida… y más cantidad

La pirámide coloca las proteínas de alta calidad como base del patrón alimentario propuesto. No solo carnes y aves, sino también mariscos, huevos, legumbres, frutos secos, semillas y soja, aunque poco representadas. Se recomienda que la proteína esté presente en cada comida y que sean entre 1,2 y 1,6 g por kilogramo de peso corporal al día (prácticamente el doble de las recomendaciones clásicas).

2. Lácteos enteros y grasas saludables ganan terreno

A diferencia de las guías antiguas que promovían productos bajos en grasa, la leche entera, el yogur y los quesos con toda su grasa están ahora aceptados sin azúcares añadidos, y se intuye el uso de grasas saludables como aceite de oliva, aguacate y frutos secos.

3. Más frutas y verduras

Las frutas y verduras siguen presentes, y se prioriza su consumo en forma natural (frescas o mínimamente procesadas) frente a jugos o productos con azúcares añadidos.

4. Granos integrales, pero con menor énfasis

Los cereales y granos, especialmente los integrales, se reconocen como parte de una alimentación saludable, pero pierden la posición dominante que tenían en pirámides antiguas.

5. Ultraprocesados y azúcares: señalados sin tibieza

La nueva guía, por primera vez, advierte específicamente contra los alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos, productos con aditivos artificiales y carbohidratos refinados.

6. Alcohol: consejo menos concreto

Tradicionalmente había límites específicos (por ejemplo, un par de bebidas al día para hombres y una para mujeres). En este rediseño, se aconseja consumir menos alcohol para una mejor salud, sin establecer cifras rígidas, lo que ha generado confusión.

Comparación con el plato de Harvard

El Healthy Eating Plate de Harvard es menos institucional y más explícito en sus recomendaciones. Por ejemplo:

Prioriza claramente cereales integrales sobre los refinados.

Promueve proteínas vegetales y pescado frente a carnes rojas y procesadas.

Distingue entre grasas saludables y no saludables.

Incluye agua y té sin azúcar como bebidas principales.

Aunque la nueva pirámide estadounidense ha avanzado al señalar los ultraprocesados y al elevar la calidad de las proteínas, no tiene el mismo nivel de detalle sobre calidad de alimentos que Harvard, ni incorpora otros elementos de estilo de vida como la actividad física.

Lo que NO está en la pirámide (y se nota)

Ninguna guía es perfecta, y esta versión deja fuera algunos aspectos que expertos y divulgadores echan en falta:

Legumbres: no tan protagonistas

Aunque las autoridades las incluyen dentro del grupo de proteínas, no se destacan como grupo propio, a diferencia de otras guías que las consideran centrales por su fibra, micronutrientes y papel protector en la salud. Si hubiera un grupo que merece estar en el top y bien destacado, son las legumbres.

Cantidades claras: ausentes

La pirámide dice qué priorizar y qué reducir, pero no ofrece porciones diarias específicas para la mayoría de los grupos —algo que muchos nutricionistas consideran esencial para orientar mejor a la población.

Alcohol: el gran ausente de un mensaje claro

El enfoque de "consumir menos" sin límites concretos es una derrota comunicativa si se compara con recomendaciones basadas en evidencia que sugieren la ausencia total o mínima ingestión por razones de salud.

Cultura alimentaria y sostenibilidad: temas relegados

La pirámide habla de nutrientes y grupos de alimentos, pero poca cosa sobre cultura alimentaria, cocinar en casa, planificación de comidas o sostenibilidad ambiental, enfoques cada vez más presentes en otras guías modernas.

Críticas y debates generados

Este rediseño no ha pasado desapercibido:

Está bien insistir en alimentos reales y reducir ultraprocesados.

y reducir ultraprocesados. Se olvidan de las recomendaciones de salud que alertan sobre consumo de carnes rojas por su impacto en salud cardiovascular.

por su impacto en La ausencia de límites claros de alcohol y de porciones diarias se ve como un paso atrás.

y de se ve como un paso atrás. La falta de distinción entre grasas saludables y de baja calidad es un clásico, como si no influyera en enfermedades metabólicas.

La nueva pirámide estadounidense es un nuevo intento de mover el dial de la salud pública en un país afectado por obesidad y enfermedades crónicas. Tiene aciertos importantes, pero también lagunas y ambigüedades que dificultan su aplicación práctica sin educación nutricional de fondo. Como imagen es bonita, pero si pretendes obviar los datos científicos y esperar que con unos dibujos cambien los hábitos nutricionales.

Al final, como suele decirse, "no existe un solo icono que te dé la salud": hace falta entender los principios y traducirlos a hábitos concretos cada día. Comer más legumbres, frutas y verduras, reducir los ultraprocesados y eliminar el alcohol, y adaptar las recomendaciones a cada persona sigue siendo fundamental.