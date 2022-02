Cómo cocinar al papillote: una forma rápida y muy saludable

Seguro que tú también has perdido alguna vez los nervios pensando en opciones sencillas y rápidas para salir de tu aburrida rutina culinaria. Buscamos y rebuscamos, pero no caemos en que, para elaborar platos únicos y llenos de sabor, no hace falta aplicar técnicas complejas. Si también te desesperas, ha llegado el momento de probar este método.

¿Qué es el papillote?

Entre las técnicas más usadas en cocina, se encuentra el papillote. Destaca por ser un cocinado sencillísimo de llevar a cabo y para el cual no vas a tener que ensuciar casi nada. La técnica es francesa y la traducción al castellano deriva en “paquete”.

No necesitamos ollas, cocemos los alimentos en envoltorios herméticos que después metemos en el horno. Por tanto, se cocinan al vapor a la vez que se hornean, permitiendo mantener perfectamente las propiedades de los alimentos. Además, al cocerse en un espacio cerrado, vamos a poder aprovechar todos los líquidos que se desprendan, por lo que vamos a triplicar el sabor.

Alimentos para cocinar al papillote

Entre los más aptos para la cocción, se encuentran los pescados, mariscos y verduras. A pesar de ello, no todos se adaptan a la perfección: se recomienda optar por alimentos no muy blandos, para que no se deshagan; ni muy duros, para que no tarden demasiado.

¿Cómo se cocina al papillote?

Comúnmente, los materiales más usados son el papel de aluminio y el papel para horno. Se recomienda siempre engrasarlos con aceite para evitar que se pegue la comida. De todas formas, también existen recipientes creados para llevar a cabo estas técnicas y que, además, puedes introducir en el microondas. Por ejemplo, te proponemos este de Amazon hecho de silicona.

Recetas al papillote

Calabacines rellenos de atún

Ingredientes:

2 calabacines.

2 latas de atún.

Tomate frito.

Media zanahoria.

Media cebolla.

Sal, pimienta y orégano.

Aceite de oliva.

Elaboración:

1. Corta por la mitad y a lo largo tus calabacines y vacía todo su interior, hasta que tengas una especie de barca.

2. Pica muy pequeña la cebolla y corta la zanahoria en láminas muy finas.

3. En un bol, mezcla el atún, la zanahoria, la cebolla y el tomate frito. Añádele también sal, pimienta y orégano.

4. Mete el relleno dentro del calabacín y envuélvelos muy bien en papel de aluminio para cocinarlos en papillote, durante 15 minutos.

5. Opcional: Para coronarlo, puedes gratinar queso por encima.

Costillas de cerdo a la miel y mostaza

Ingredientes:

1 costillar (con sus costillas separadas).

2 cucharadas de mostaza de Dijon

2 cucharadas y media de miel.

Medio limón.

Sal y pimienta.

Aceite de oliva.

Elaboración:

1. Salpimentamos nuestras costillas y las envolvemos en papel de aluminio, muy bien cerrado. Las vamos a cocinar en papillote una hora y media, entre 160-170 grados. De esta forma, la carne quedará muy tierna y jugosa.

2. Mientras se cocinan, elaboramos la salsa. Para ello, mezclamos en un bol la mostaza, la miel y el jugo de limón. Cuando todo esté bien integrado, estará lista.

3. Pasado el tiempo de cocción, retiraremos nuestras costillas del horno y las pintaremos con nuestra salsa. Para que se adhiera bien, las hornearemos durante 15 minutos por cada lado.

