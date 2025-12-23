Árbol de Navidad con arándanos, chocolate y matcha: el postre casero perfecto para estas fiestas

La Nochebuena y la Navidad ya están a la vuelta de la esquina y a lo mejor habrá alguien que todavía le falta completar el menú para estos días. Las comidas y cenas navideñas suelen ser copiosas y, aunque muchas veces acabamos empachados, siempre hay un sitio para el postre. Si ya sabes qué entrantes y plato principal vas a preparar, pero aún no se te ha ocurrido ninguna idea para completar el menú, aquí te traemos un postre buenísimo y con un toque original.

La idea es de Lindsay Keosayian (@lindsay.keosayian), instagramer con más de 1,2 millones de seguidores que comparte recetas de postres sencillas para hacer en casa. Esta vez, te vamos a explicar cómo hacer un árbol de Navidad con arándanos, chocolate blanco y matcha.

Arándanos y chocolate blanco | Freepik

¿Qué ingredientes se necesitan?

2 tazas de arándanos frescos

1/2 taza de chocolate blanco

1 cucharadita de matcha en polvo

1 cucharada de pepitas de chocolate negro

2 fresas

Coco rallado

Este es el paso a paso para preparar este postre tan navideño

1. En una bandeja de horno con papel vegetal echa los arándanos y colócalos en forma de árbol de Navidad.

2. Parte la tableta de chocolate blanco y pon los trozos en un bol con un poco de coco.

3. Derrite el chocolate y cuando esté, añade el matcha y mezcla bien para darle ese color verde intenso tan característico que va a formar el árbol.

4. Echa este chocolate derretido en el triángulo del árbol de manera que cubra toda la superficie de arándanos.

5. Ahora, derrite las pepitas de chocolate negro para luego verterlo en la parte del tronco del árbol.

6. Corta las fresas en trocitos pequeños y ponlos repartidos en filas por el árbol, de manera que quede una decoración bien navideña.

7. Para acabar de completar, espolvorea un poco de coco rallado por encima.

8. Ponlo en el congelador entre 30-45 minutos o hasta que veas que se ha solidificado del todo.

9. Cuando esté listo, lo podrás sacar sin problemas y servirlo a la mesa.

Seguro que con esta original idea vas a sorprender a tus invitados e incluso te va a dar algo de pena tenerlo que partir para compartirlo con los tuyos.

¿Qué es el matcha y cuáles son sus beneficios?

Matcha en polvo | Freepik

Uno de los ingredientes de esta receta es el matcha, que ha cogido gran popularidad desde hace un tiempo. Pero, ¿qué es realmente el matcha? Se trata de té verde en polvo que se extrae de las hojas de la planta del té. Tiene un gran contenido en clorofila y aminoácidos, y aporta más nutrientes que los otros tés porque se consume toda la hoja.

El matcha tiene propiedades antioxidantes que ayudan a reducir el daño celular y, según algunos estudios, puede reducir el colesterol y la presión sanguínea. También es antiinflamatorio, ayuda a favorecer la digestión y a reducir el estrés gracias a la L-teanina.

Por otro lado, contiene cafeína, así que hay que ir con cuidado con la cantidad que se toma, ya que puede producir nerviosismo o insomnio.