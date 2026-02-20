El paso estrella de los chefs con el que evitarás que los champiñones se reduzcan tanto al cocinarlos

Si aún no conoces a Kikunae Ikeda, fue un científico japonés que descubrió uno de los sabores más maravillosos del mundo, conocido como "el quinto sabor", el umami. Es un sabor que complementa a la perfección a los básicos tradicionales como el ácido, el salado, el dulce y el amargo, pudiendo formar todo tipo de combinaciones. Los champiñones están compuestos por este glutamato, por eso cuando los comes notas ese sabor tan delicioso, casi adictivo podría decirse.

Es cierto que al cocinarlos se reducen y es algo que la mayoría de personas quisieran evitar, bien porque parece que hay menos cantidad o bien porque hace que cambien las expectativas. Sin Embargo, el cocinero Karlos Arguiñano que cuenta con una larga trayectoria culinaria, tiene la solución, lo cuenta en su libro A mi manera. El truco está en cogerlo al momento y hacerlo bien a la primera.

Champiñón cocinándose | iStock

Hay que cocinarlos poco tiempo y a fuego fuerte, de tal manera que el champiñón se cocine y no pierda tanta agua. La idea es mantener toda la textura y jugosidad posible del alimento para que, a la hora de servir quede un plato apetecible. Esta idea puede usarse también en otras setas como boletus o níscalos. Úsalo para un salteado sencillo entre diario o tal vez para un risotto en alguna comida especial.