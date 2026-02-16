¿Crees que tu cocina es demasiado pequeña para tener una estación de café digna de revista? El espacio no es el problema, sino cómo lo organizas. Con algunos trucos, ese rincón desaprovechado puede convertirse en un punto funcional y estéticamente cuidado dentro de la cocina.

Todo comienza por la base. Si no dispones de encimera libre, un carrito auxiliar puede ser una gran solución para crear un espacio propio. Y si prefieres algo más sencillo, una bandeja puede marcar la diferencia. Agrupar la cafetera y los accesorios sobre una superficie de madera o mármol delimita visualmente la zona y transforma el caos en orden de forma inmediata.

Una mujer limpiando la encimera de la cocina | iStock

La clave está también en las texturas. El metal de la cafetera gana calidez cuando se combina con elementos naturales como una tabla de madera, una pequeña planta o tazas artesanales. Ese contraste entre materiales fríos y cálidos aporta equilibrio y crea un ambiente más acogedor.

Para evitar la sensación de saturación, conviene mirar hacia arriba. Aprovechar el espacio vertical con repisas flotantes o ganchos para colgar las tazas libera la superficie de trabajo y refuerza la sensación de amplitud. Cuanto más despejada esté la base, más ordenado y funcional resultará el conjunto.

Cocina | Pexels

Otro truco sencillo pero efectivo es trasladar el café y las cápsulas a recipientes de cristal con tapas de madera. Al sacarlos de sus envases originales se consigue una estética más limpia y cuidada, además de aportar un toque sofisticado al rincón.

La iluminación es la guinda del pastel. Una tira LED oculta bajo una repisa o una pequeña lámpara sin cables puede transformar por completo el ambiente, haciendo que la estación de café destaque y tenga luz propia desde el primer café del día.