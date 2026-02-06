¿Cuántas veces podemos usar el mismo aceite para freír?

Cada casa tiene sus reglas sobre como y cuando hacer algo. Por ejemplo, usar el aceite de freír las veces que sean necesarias hasta que se vea demasiado oscuro casi negro y el motivo principal de esto, es poder ahorrar, tiempo y dinero. Sin embargo, en los restaurantes, sí hay controles, hay que seguir ciertos protocolos de seguridad para evitar consecuencias serias como intoxicaciones, reacciones o exponer al cliente a sustancias tóxicas.

La AECOSAN, la agencia de seguridad alimentaria en España, recomienda no volver a usar el aceite de freír, una vez se ha utilizado para una fritura. Cuando se calienta varias veces, el aceite se degrada y puede generar sustancias dañinas, como la acrilamida. Esta recomendación es muy estricta y está pensada para evitar cualquier riesgo.

Aceite | iStock

la OCU, tiene un criterio muy contrapuesto a la AECOSAN, considera que el aceite puede reutilizarse hasta 25 veces pero claro, no sirve para cada casa, solo en restaurantes. Y no porque las casas lo tengan prohibido, sino que cumplir los requisitos que se exigen es muy complicado. Hay que mantener la freidora a temperaturas exactas, utilizar aceites especiales como el virgen extra o girasol alto oleico y tener un control constante.

Por ello, en casa, lo ideal es utilizar el mismo aceite entre dos y tres veces, preferiblemente en una freidora antes que una sartén, para tener todo bajo control. Aunque ahora esta muy de moda las freidoras de aire, sin aceites, que para muchos platos es más saludable y aunque no acaba con todos los riesgos, los reduce.