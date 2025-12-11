IRRESISTIBLES
Galletas mini: ideales para el surtido de postres de Navidad
Estas mini galletas navideñas son rápidas, fáciles y perfectas para compartir en cualquier celebración. Su tamaño permite disfrutar un bocado crujiente y tierno sin llenarse, ideal para completar el surtido de postres.
Pequeñas, irresistibles y perfectas para compartir: estas mini galletas son la opción ideal para las fiestas porque no son demasiado grandes, se comen de un bocado y quedan crujientes por fuera y suaves por dentro.
Son fáciles de hacer, no requieren ingredientes poco comunes y, al ser mini, son ideales para el surtido de postres de Navidad y poder probar distintos sabores sin llenarte. Además, al ser de tamaño reducido, se hornean rápido y quedan perfectas.
Esta receta nos la comparte Valentina Moreno, una creadora de contenido que dedica su perfil de redes sociales a compartir recetas deliciosas.
Qué necesitas
Para cocinar estas mini galletas tan deliciosas vas a necesitar la siguiente lista de ingredientes:
- 240 gramos de mantequilla sin sal.
- 200 gramos de azúcar moreno.
- 200 gramos de azúcar blanco.
- 280 gramos de harina de trigo.
- 300 gramos de chips de chocolate.
- 80 gramos de fécula de maíz, es decir, de maicena.
- 2 unidades de huevos.
- 1 cucharada de vainilla, aunque puedes añadir un poco más si te gusta muy marcada.
- Una pizca de sal.
- 5 gramos de polvo de hornear.
Paso a paso
Para llevar a cabo estas deliciosas galletitas mini tienes que seguir estos pasos:
1. Precalienta el horno a 180 grados y coloca papel de horno en una bandeja.
2. Bate la mantequilla con los azúcares en un bol grande hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
3. Añade huevos y vainilla: incorpora los huevos uno a uno y bate hasta que estén integrados. Agrega la cucharada de vainilla y mezcla.
4. Mezcla los ingredientes secos: en otro bol, tamiza la harina con la fécula de maíz, el polvo de hornear y la pizca de sal. Esto ayuda a que las galletas queden ligeras, con buena textura y sin grumos.
5. Incorpora los secos a los húmedos: añade poco a poco la mezcla de harina al bol con la mantequilla y los huevos.
6. Agrega los chips de chocolate: incorpora los trozos de chocolate con movimientos envolventes para repartirlos de forma uniforme por toda la masa.
7. Forma las mini galletas: con una cucharita o una manga pastelera, coloca porciones de masa sobre la bandeja dejando separación entre ellas porque crecerán un poco.
8. Refrigera brevemente: como bien indica la chef, refrigera la bandeja con las porciones de masa unos 3 minutos. Esto ayuda a que las galletas mantengan una forma más redondeada y no se expandan en exceso.
9. Hornea: introduce la bandeja en el horno precalentado y hornea durante unos 7 o 8 minutos. Busca que los bordes estén sutilmente dorados y el centro ligeramente blando.
10. Enfría y sirve: saca la bandeja y deja reposar las galletas entre 2 y 3 minutos antes de transferirlas a una fuente para que terminen de enfriarse.
Algunos consejos
Estos son algunas informaciones extra y consejos que nos regalan la chef de esta maravillosa receta:
- Esta receta rinde aproximadamente entre 40 y 50 mini galletas, dependiendo del tamaño que hagas.
- No las hornees en exceso, ya que las mini galletas quedan mejores con interior tierno.
- Se conservan bien en un recipiente hermético hasta 5 días. También puedes congelar la masa en porciones y hornear directamente cuando quieras.
- Si quieres variar, sustituye parte de los chips por frutos secos picados o añade una pizca de canela para un toque navideño.
