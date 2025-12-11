Galletas mini: ideales para el surtido de postres de Navidad

Pequeñas, irresistibles y perfectas para compartir: estas mini galletas son la opción ideal para las fiestas porque no son demasiado grandes, se comen de un bocado y quedan crujientes por fuera y suaves por dentro.

Son fáciles de hacer, no requieren ingredientes poco comunes y, al ser mini, son ideales para el surtido de postres de Navidad y poder probar distintos sabores sin llenarte. Además, al ser de tamaño reducido, se hornean rápido y quedan perfectas.

Esta receta nos la comparte Valentina Moreno, una creadora de contenido que dedica su perfil de redes sociales a compartir recetas deliciosas.

Qué necesitas

Para cocinar estas mini galletas tan deliciosas vas a necesitar la siguiente lista de ingredientes:

240 gramos de mantequilla sin sal.

200 gramos de azúcar moreno.

200 gramos de azúcar blanco.

280 gramos de harina de trigo.

300 gramos de chips de chocolate.

80 gramos de fécula de maíz, es decir, de maicena.

2 unidades de huevos.

1 cucharada de vainilla, aunque puedes añadir un poco más si te gusta muy marcada.

Una pizca de sal.

5 gramos de polvo de hornear.

Galletas | Freepik

Paso a paso

Para llevar a cabo estas deliciosas galletitas mini tienes que seguir estos pasos:

1. Precalienta el horno a 180 grados y coloca papel de horno en una bandeja.

2. Bate la mantequilla con los azúcares en un bol grande hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.

3. Añade huevos y vainilla: incorpora los huevos uno a uno y bate hasta que estén integrados. Agrega la cucharada de vainilla y mezcla.

4. Mezcla los ingredientes secos: en otro bol, tamiza la harina con la fécula de maíz, el polvo de hornear y la pizca de sal. Esto ayuda a que las galletas queden ligeras, con buena textura y sin grumos.

5. Incorpora los secos a los húmedos: añade poco a poco la mezcla de harina al bol con la mantequilla y los huevos.

Galletas | Freepik

6. Agrega los chips de chocolate: incorpora los trozos de chocolate con movimientos envolventes para repartirlos de forma uniforme por toda la masa.

7. Forma las mini galletas: con una cucharita o una manga pastelera, coloca porciones de masa sobre la bandeja dejando separación entre ellas porque crecerán un poco.

8. Refrigera brevemente: como bien indica la chef, refrigera la bandeja con las porciones de masa unos 3 minutos. Esto ayuda a que las galletas mantengan una forma más redondeada y no se expandan en exceso.

9. Hornea: introduce la bandeja en el horno precalentado y hornea durante unos 7 o 8 minutos. Busca que los bordes estén sutilmente dorados y el centro ligeramente blando.

10. Enfría y sirve: saca la bandeja y deja reposar las galletas entre 2 y 3 minutos antes de transferirlas a una fuente para que terminen de enfriarse.

Galletas | Freepik

Algunos consejos

Estos son algunas informaciones extra y consejos que nos regalan la chef de esta maravillosa receta:

Esta receta rinde aproximadamente entre 40 y 50 mini galletas, dependiendo del tamaño que hagas.

No las hornees en exceso, ya que las mini galletas quedan mejores con interior tierno.

Se conservan bien en un recipiente hermético hasta 5 días. También puedes congelar la masa en porciones y hornear directamente cuando quieras.