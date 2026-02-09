Bocados de quinoa con chocolate: la merienda saludable que arrasa en redes

Hay recetas que se vuelven virales por una razón: son fáciles, saludables y absolutamente irresistibles. En este artículo te presentamos la quinoa inflada con chocolate de la influencer Rebeca Terán. Lo tiene todo para convertirse en tu nuevo snack favorito: crujiente por fuera, dulce pero ligero por dentro, y con un toque nutritivo que sorprenderá a cualquiera.

Porque en NovaMás creemos que cuidarse no tiene por qué ser aburrido, y esta receta es la prueba perfecta. Solo necesitas un molde de silicona y muy pocos ingredientes para llevar a cabo esta delicia. El resultado es un snack muy rico y vistoso, ideal para calmar el antojo de dulce de manera saludable.

Así pues, son perfectos como postre, merienda o incluso capricho nocturno, estos bocados se han ganado un hueco en las neveras de quienes buscan alternativas más equilibradas. Además, son tan vistosos que parecen sacados de una tienda gourmet.

Qué necesitas

Para preparar estos bocados saludables e irresistibles solo necesitas los siguientes ingredientes:

Quinoa inflada que puedes conseguir en cualquier supermercado.

Chocolate blanco sin azúcar para que sea más saludable o con azúcar según prefieras. También lo puedes conseguir en cualquier supermercado.

Sirope de chocolate, opcional y mejor si es sin azúcar. En el caso de la creadora de contenido, lo ha comprado en Prozis, pero lo puedes encontrar en diferentes tiendas del estilo.

Molde de silicona. Es imprescindible que sea de este material para que al desmoldar los bocaditos de quinoa estos no se rompan.

Quinoa | Freepik

Paso a paso

Una vez ya dispongas de todos los ingredientes necesarios, la preparación es tan sencilla que querrás repetirla una y otra vez. Solo tienes que seguir estos pasos:

1. Derrite el chocolate blanco al baño maría o en el microondas, poco a poco para que no se queme.

2. Rellena los moldes de silicona con chocolate blanco en la base.

3. Mezcla la quinoa inflada con un chorro de sirope de chocolate en un bol, y mézclalo hasta que quede bien integrado.

4. Luego, coloca la mezcla de quinoa en el molde de silicona.

5. Como paso opcional, puedes derretir un poco más de chocolate blanco y cubrir, con una cucharadita, los bocados de quinoa.

6. Finalmente, cubre el molde con una bolsa de plástico y llévalo a la nevera durante una hora aproximadamente, hasta que la mezcla se endurezca. Una receta ideal, ya que no requiere de horno.

7. Cuando haya pasado el tiempo suficiente, desmolda con cuidado y guarda los bocados en la misma bolsa o en un recipiente hermético para que no absorban olores de la nevera.

Quinoa | Freepik

Un snack con beneficios reales

Más allá de su estética irresistible, esta receta destaca por su combinación de ingredientes nutritivos. La quinoa inflada aporta fibra y proteínas vegetales, ideal para sentir saciedad y cuidar tu salud.

El chocolate blanco sin azúcar añade dulzor sin comprometer tu dieta, mientras que el sirope, también opcional y sin azúcar, intensifica el sabor y convierte este snack en un bocado irresistible. El contraste entre la textura crujiente de la quinoa y el chocolate hace que cada mordisco sea una explosión de sabor.

Así pues, en menos de lo que imaginas tendrás un snack crujiente, dulce y saludable que te hará redescubrir la quinoa. Fácil, nutritivo y absolutamente delicioso.