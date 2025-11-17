¿Cuánta agua con gas puedes beber al día sin que suponga un riesgo para tu salud?

Cada vez, son más las personas que optan por beber agua con gas a la hora de comer, y esto no sólo se debe a que funciona como sustituto de los refrescos y sus calorías, sino porque es una alternativa saludable. A diferencia del agua de grifo, tiene un sabor especial gracias al dióxido de carbono que se disuelve en ella, formando un ácido carbónico que le da ese sabor ácido y diferenciado.

Agua con gas | iStock

El sabor va a depender según la mineralización que tenga, las de baja mineralización, le da al agua un toque más suave que las que son más ricas en minerales que le da un toque más picante e intenso al paladar.

Esta bebida es recomendada por la nutricionista Blanca García-Orea en sus redes sociales ya que tiene beneficios notorios para la digestión porque estimula la producción de ácido clorhídrico que es una sustancia primordial para digerir alimentos.

Además, entre los efectos positivos y saludables para el cuerpo, contribuye a mantener una buena hidratación diaria, prepara al estómago "limpiándolo" antes de comer, favorece la absorción de nutrientes, puede llegar a aliviar la pesadez y prevenir el estreñimiento al mejorar el tránsito intestinal.

Hinchazón por la regla | iStock

Pero, no se debe abusar con el deseo de maximizar sus beneficios, porque beber agua con gas en exceso también puede ocasionar molestias. El dióxido de carbono que contiene, genera aire en el estómago, lo que puede provocar gases, dolores abdominales, hinchazones, o aumentar la acidez estomacal. Y lo más importante: no sustituye al agua natural, porque no actúan de la misma manera en el organismo, el gas irrita, el agua carbonatada no es neutra ni pura. Por eso la mejor opción siempre será la natural para cuidarte sin riesgos.