Aquafaba: por qué no deberías tirar el líquido de las legumbres en conserva
La aquafaba es un ingrediente muy valorado en la cocina vegana porque sirve de sustituto a otros alimentos, pero también para dar cremosidad y textura a tus recetas. Antes de deshacerte de ella, piensa dos veces si vas a necesitarla o no.
Para los días ajetreados, y también para los más tranquilos, no hay nada como comer de cuchara. Y no, no hace falta pasar horas en la cocina ya que tus lentejas o garbanzos en conserva te están esperando en la despensa, solo tendrás que calentar la comida. Eso sí, conviene que sepas que las legumbres enlatadas no se mantienen solas, lo hacen gracias a ese líquido que a veces genera rechazo, incluso llegando a cerrar tu apetito.
Ese líquido que acompaña a las legumbres enlatadas se llama aquafaba, y aunque a simple vista puede resultar desagradable, no tiene nada de malo. Está compuesto principalmente por agua, sal y, dependiendo de la marca, algunos conservantes, pero lo más interesante es que tiene proteínas y almidón que se desprenden de las legumbres durante su cocción.
Más allá de su aspecto, es muy versátil porque puedes escurrirlo sin problema si no te gusta, o aprovecharlo para dar sabor y textura a tus guisos, sopas y cremas. Gracias al almidón que desprende, tus platos ganarán una mayor consistencia de forma natural.
Actualmente es un ingrediente muy utilizado en la cocina vegana porque puede sustituir productos animales como el huevo. Este hecho fue descubierto por Goose Wohlt. Pero sus beneficios no quedan ahí, la aquafaba es muy flexible y sirve para todo, por ejemplo: como un pegamento entre los ingredientes de galletas o tortitas, sirve para rebozados y frituras o incluso para batidos.
Ahora que conoces todas sus funciones y que más gente de la que crees la utiliza, piénsalo dos veces antes de deshacerte de ella. Si vas a preparar un guiso o un puré de verduras, aprovéchala porque va a darle un sabor aún más único además de cremosidad. Sin embargo si vas a usar los garbanzos para una ensalada ya aliñada u otros platos fríos, elimínala, porque puede alterar su sabor.
