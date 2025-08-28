Elisabeth Reyes se somete a un retoque estético para aumentarse los glúteos: "Era uno de mis complejos"

Cada vez son más las personas que deciden someterse a retoques estéticos para mejorar su aspecto físico o corregir aquello con lo que no se sienten cómodos. El auge de estas intervenciones refleja un cambio social en la percepción de la estética y el autocuidado. Tratamientos como el ácido hialurónico están a la orden del día, impulsados por redes sociales y celebridades.

Una de las últimas figuras públicas en compartir abiertamente su experiencia ha sido la modelo y ex Miss España Elisabeth Reyes. A través de sus redes sociales, ha mostrado el proceso y resultado de su último retoque: un aumento de glúteos con ácido hialurónico, realizado en la clínica del Dr. Andrés Bernete.

Elisabeth Reyes como Miss España en 2006 | Gtres

Más sobre su retoque

Elisabeth Reyes se ha sometido recientemente a un aumento de glúteos con ácido hialurónico, un procedimiento no quirúrgico que busca dar volumen y mejorar la forma de esta zona del cuerpo sin necesidad de pasar por un quirófano.

"Estoy supercontenta porque era uno de los complejos que siempre he tenido", declaró Reyes tras el procedimiento. Según sus propias palabras, el tratamiento no le causó dolor y el resultado fue "espectacular". "No he sentido nada, eso es lo que más me ha impresionado", añade, mostrando su satisfacción tanto con el proceso como con el resultado.

Elisabeth Reyes en la clínica del doctor Bernete, antes de someterse al aumento de glúteo | Instagram

La modelo, junto al doctor Andrés Bernete, especialista en medicina estética, han enseñado todo el proceso a través de un vídeo. En esa misma publicación, enseñan el resultado final: el antes y el después del glúteo de Elizabeth Reyes. "Estoy muy contenta de poder hacer este tratamiento, tenía muchísimas ganas", concluye la modelo.

Qué es y cómo funciona este tipo de retoque estético

El aumento de glúteos con ácido hialurónico se ha convertido en una de las alternativas favoritas para quienes desean mejorar el volumen y la forma de esta zona sin recurrir a implantes ni cirugías.

Se trata de una técnica que no es demasiado invasiva y que consiste en la infiltración de un gel de ácido hialurónico: una sustancia biocompatible y reabsorbible por el organismo.

Elisabeth Reyes | Gtres

El procedimiento suele durar entre media hora y una hora, y se suele realizar con anestesia local, para combatir los posibles dolores. El ácido hialurónico aporta volumen, hidratación y firmeza, y los resultados son inmediatos, aunque se estabilizan pasados unos días.

Una de sus principales ventajas es que permite volver a la rutina casi de inmediato, con mínimas molestias y sin cicatrices. Eso sí, los resultados no son permanentes: suelen durar entre 12 y 18 meses, dependiendo del producto utilizado y de las características del paciente.