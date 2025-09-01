Aprende a desenredar tu pelo sin romperlo y evitando que se caiga

Si tienes el pelo largo, sabrás que desenredarlo puede ser un proceso tedioso. Los nudos dan lugar a tirones, y los tirones provocan roturas innecesarias que dejan un aspecto irregular en los mechones. Por eso, para evitar la rotura del cabello debes trabajar sobre el pelo ligeramente húmedo y utilizar una técnica suave.

El cabello seco se parte con más facilidad que el mojado, pero empaparlo por completo también lo deja más frágil. La mejor opción es secarlo con una toalla, suavemente y sin frotar, hasta que esté simplemente húmedo.

A continuación, aplica un producto desenredante o acondicionador sin aclarado. Esto facilitará el peinado y reducirá la formación de nudos indeseados. La manera correcta de hacerlo es dividiéndolo por secciones, y trabajar cada una de ellas por separado para evitar tirones.

El cepillo de pelo que te enamorará: sin dolor y sin tirones | iStock

Se recomienda empezar siempre por las puntas e ir subiendo poco a poco hacia las raíces, así evitarás que se formen nudos más grandes. Además, no vale cualquier herramienta, con un peine fino o cepillos rígidos arrastrarás y romperás el cabello, mientras que un peine de dientes anchos o un cepillo desenredante ergonómico facilitará bastante la labor.

Ten paciencia y sujeta el cabello poniendo la mano por encima de la zona que se esté trabajando, ayudará a amortiguar la tensión que sufre la raíz. Si aparece algún nudo complicado, lo mejor es intentar deshacerlo primero con los dedos, en lugar de tirar bruscamente.

Así no dañarás tu cabello y lo salvarás de ser quebradizo. La clave para lucir una melena sana, fuerte y sin roturas es tratarla siempre con cuidado y no abandonar los buenos hábitos.