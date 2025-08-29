CUIDADO FACIAL
¿Mañana o noche? El mejor momento del día para aplicar cremas con vitamina C
La vitamina C se ha convertido en uno de los ingredientes estrella del cuidado de la piel. Se trata de un potente antioxidante que protege, ilumina, rejuvenece… Pero, ¿cuándo es mejor aplicarla para potenciar al máximo sus beneficios?
Puedes aplicar la vitamina C a cualquier momento del día, solo que, la duda de si la estás aprovechando más o menos, dependerá de tus objetivos y necesidades.
Por la mañana, es una auténtica aliada, porque blinda tu piel frente a los daños solares y los radicales libres, producidos por el sol y la contaminación. Limpia el rostro y aplícala antes del protector solar. De esta manera, estarás favoreciendo el efecto fotoprotector, unificando el tono y aportando luminosidad al instante.
Por otro lado, también puedes incluirla en tu rutina de noche. Mientras duermes, la piel se regenera, y la vitamina C por su parte, ayuda a reparar los daños que ha sufrido durante el día. De ahí su acción antiedad, que ayudará a tu cutis a que permanezca más uniforme y revitalizado.
La vitamina C es muy versátil, así que, en respuesta a la pregunta anterior, puedes aplicarla tanto de día como de noche. Lo importante es ser constante y adaptarla a ti: por la mañana como escudo protector y por la noche como tratamiento reparador.
