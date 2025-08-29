¿Mañana o noche? El mejor momento del día para aplicar cremas con vitamina C

Puedes aplicar la vitamina C a cualquier momento del día, solo que, la duda de si la estás aprovechando más o menos, dependerá de tus objetivos y necesidades.

Por la mañana, es una auténtica aliada, porque blinda tu piel frente a los daños solares y los radicales libres, producidos por el sol y la contaminación. Limpia el rostro y aplícala antes del protector solar. De esta manera, estarás favoreciendo el efecto fotoprotector, unificando el tono y aportando luminosidad al instante.

Mujer aplicándose una crema facial | iStock

Por otro lado, también puedes incluirla en tu rutina de noche. Mientras duermes, la piel se regenera, y la vitamina C por su parte, ayuda a reparar los daños que ha sufrido durante el día. De ahí su acción antiedad, que ayudará a tu cutis a que permanezca más uniforme y revitalizado.

La vitamina C es muy versátil, así que, en respuesta a la pregunta anterior, puedes aplicarla tanto de día como de noche. Lo importante es ser constante y adaptarla a ti: por la mañana como escudo protector y por la noche como tratamiento reparador.