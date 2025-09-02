CUIDA TUS UÑAS COMO SE MERECEN
Todo lo que necesitas saber para escoger la lima perfecta para tus uñas
Limarse las uñas es una actividad sencilla, pero no todas las limas son iguales, ni funcionan bien para todo tipo de uñas. La herramienta que elijas puede marcar la diferencia entre unas uñas fuertes y bonitas… o unas frágiles y quebradizas.
Elegir una buena lima de uñas importa más de lo que parece. No todas cumplen la misma función ni tratan tus uñas de la misma manera. Aunque a menudo este detalle se pasa por alto, elegir la herramienta adecuada influye directamente en la salud y apariencia de tus uñas. Existen diversos tipos: de cartón, metal, cristal y eléctricas. Por eso, debes escoger la que mejor se adapte a ti.
Para uñas naturales
Si tus uñas son naturales, las limas de cristal o de cartón con un grit entre 180 y 240 son tu mejor opción. Son suaves, menos agresivas y dejan un acabado pulido.
Para uñas debilitadas
Si tus uñas están algo debilitadas, es preferible que elijas una lima de cristal o una esponja pulidora, para evitar que se rompan o se abran en capas.
Para uñas acrílicas
Si llevas uñas acrílicas, aquí ya entramos en un terreno más "pro". Necesitarás una lima de metal o eléctrica, con un grit más grueso que las anteriores (80-150), aunque en el caso de las eléctricas es mejor que acudas a una profesional, que sepa cómo usarlas para no dañar la uña natural.
Antes de empezar con el proceso de limado, limpia bien tus uñas y quita cualquier resto de esmalte que hayas aplicado con acetona, si las limas con una capa de pintauñas encima arruinarás tu manicura, y no queremos eso.
El segundo tip es que limes siempre en una sola dirección y con movimientos suaves para no debilitarlas. Usa el lado más fino de la lima para perfeccionar los bordes y un pulidor para suavizar la superficie. Finaliza esta rutina mimando tus manos con un aceite para cutículas o dándote un masaje con crema hidratante.
Aprender a usar la técnica correcta e invertir en una lima de calidad no solo hará que tus uñas se vean bonitas y cuidadas, sino que también las mantendrá sanas a largo plazo.
