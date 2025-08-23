¿Rizos perfectos sin castigar tu pelo? Los rulos de toda la vida vuelven para que dejes de dañar tu melena

Los rulos solo los utilizan las abuelas. Si alguna vez has hecho esta afirmación (o lo has pensado) deja de hacerlo porque los rulos vuelven a estar de moda. El motivo es porque el pelo rizado es tendencia desde hace ya algún tiempo y hay quien busca tener unos rizos definidos y naturales sin dañar el pelo.

Mujer con el pelo rizado | Pexels

En declaraciones a la agencia EFE, la estilista Ángela Aldea, del salón Maleny García, de Madrid, explica que muchas de sus clientas quieren lucir nuevo look, dejando atrás el pelo liso y optando por las ondulaciones y los rizos, sin comprometer la salud del cabello. Por eso, la mejor opción son los rulos, ya que "se evitan los rizadores, tenacillas y secadores de calor o aire extremo que pueden causar sequedad, fragilidad y rotura que lo perjudiquen".

Estos cilindros que muchas personas consideran vintage resultan ser un recurso cómodo, saludable, sencillo y, sobre todo, barato. Y otra ventaja: el peinado dura más.

Los rulos en TikTok

Como no puede ser de otra manera en la sociedad actual, redes sociales como TikTok han contribuido a aumentar la difusión de esta tendencia entre la generación Z, que se ha lanzado a probarlo y, por supuesto, a compartirlo en sus perfiles.

Hay quien le cuesta un poco coger el truco de ponerse los rulos por primera vez, pero después, al ver el resultado, se sorprenden de lo bien que queda y seguramente se preguntan por qué no lo han utilizado antes en vez de la plancha u otros sistemas.

¿Cómo hay que cuidar los rizos?

Víctor del Valle, peluquero, advierte de que "mantener unos rizos saludables no es tarea fácil". Explica que para conservar la elasticidad y evitar el encrespado, "el cabello tiene que estar sano, nutrido e hidratado".

La mejor manera de lograrlo, explica Víctor, es aplicar un producto para fijar y definir el cabello. Para que haga su efecto, el estilista cuenta cómo hay que ponerlo:

1. El cabello tiene que estar "muy mojado para que haya una buena repartición del producto".

2. Separa el cabello con un peine de púas anchas "para no abrir demasiado el rizo".

3. Coge una toalla (o una manopla con una textura similar) y prensa el cabello.

4. Por último, si quieres, puedes aplicar algún aceite.

Dónde comprar los rulos

Los puedes comprar en el súper, en perfumerías y tiendas especializadas en productos de peluquería y belleza, así como en Amazon. Estos son algunos ejemplos que puedes encontrar:

Este pack contiene 24 rulos de diferentes tamaños y colores, 18 clips de plástico tipo pico de pato y dos peines. En Amazon cuesta 7,99 €.

Pack de 24 rulos de diferentes colores y tamaños | amazon.es

Este lote viene también con 24 rulos y, en este caso, con 12 clips de pico de pato, 1 peine y 1 bolsa de almacenamiento. Los rulos son de diferentes tamaños, lo que te va a permitir elegir el estilo de rizado que vas te guste. Cómpralo en Amazon por 10,99 €.

Pack de 24 rulos de diferentes tamaños | amazon.es

Por último, puedes elegir esta opción con 6 rulos de 60 mm diámetro y color verde. Disponible en Amazon por 7,30 €.