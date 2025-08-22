"Un proceso largo y doloroso": Carla Flila se quita las carillas tras seis años

En los últimos años, los retoques estéticos han experimentado un auge imparable, impulsados en gran parte por las redes sociales. Pero ya no se trata solo del rostro: los dientes también se han convertido en un foco de atención estética, con técnicas como el blanqueamiento o la colocación de carillas ganando popularidad.

Un ejemplo de este fenómeno es el caso de la influencer Carla Flila, quien decidió colocarse carillas dentales hace seis años. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha compartido su arrepentimiento por aquella decisión, y, actualmente, está en proceso de retirarlas.

El caso de Carla Flila

La joven influencer de 26 años ha compartido a través de sus redes sociales que hace 6 años se puso carillas en los dientes, un retoque estético que hace que los dientes se vean perfectos.

Ahora, seis años más tarde, Carla está en proceso de quitarse esas carillas, puesto que le habían causado infección en las encías. "Sacármelas después de seis años está siendo un proceso largo y doloroso", expresa a través de Tik Tok.

Carla Flila hablando sobre la retirada de sus carillas dentales | Instagram, @carlaflila

Ella misma ha dejado en evidencia que, cuando se realizó ese retoque estético, no le dio la suficiente importancia al centro donde se lo hizo: "Si piensas en ponerte carillas, hazlo solo en un sitio de confianza", recomienda la influencer.

Carla afirma que "ahora estoy intentando recuperar mi salud dental". Teniendo en cuenta lo que ha compartido por Instagram, ya le han quitado gran parte de las carillas, poniéndole unos cuantos puntos para que cicatrice la herida de la encía. Unos puntos que le sacaron, por fin, ayer.

Carla Flila hablando sobre la retirada de sus carillas dentales | Instagram, @carlaflila

En este proceso para recuperar su dentadura original, solo le queda una visita con el dentista para que le acabe de retirar las carillas restantes.

Qué son las carillas

Para aquellos que no estéis familiarizados, las carillas dentales son finas láminas de porcelana que se colocan en la parte frontal de los dientes para mejorar su color, forma y posición. También pueden cubrir espacios causados por el desgaste de las encías, ofreciendo un buen resultado estético.

Este tratamiento está pensado para personas con buena salud bucal y suficiente esmalte dental, ya que sin él las carillas no se adhieren correctamente. No todos los pacientes son aptos, por lo que es necesario que un profesional valore cada caso antes de proceder.

Dentista | iStock

Aunque las carillas pueden mejorar la estética dental, es importante tener precaución, ya que no siempre son la mejor opción. En algunos casos, si no se colocan bien o si el paciente no tiene buena salud bucal, pueden favorecer la aparición de infecciones o inflamación en las encías. Por eso, es esencial acudir a un profesional cualificado y valorar todas las alternativas antes de optar por este tratamiento.