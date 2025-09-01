Antena 3 Logo Antena 3
ACEITE DE CACAY

Aceite de cacay: previene el envejecimiento prematuro sin dejar sensación pesada en la piel

El aceite de cacay es un elixir originario de la Amazonia y es muy valorado en el mundo de la cosmética natural. Cuando descubras la elasticidad y firmeza que puede aportar a tu cutis, tú también querrás probarlo.

Foto: Unsplash Vídeo: Eñe

Blanca Hervás | Eñe
Publicado:

El aceite de cacay, extraído de las nueces del árbol caryodendron orinocense, ha ganado mucha popularidad en las rutinas de skincare por su rica composición y nutrientes. Está cargado de retinol natural, y no sólo eso, al ser también rico en ácidos grasos esenciales, hidrata la piel en profundidad sin dejar sensación grasa.

Esta sustancia dorada ayuda a suavizar arrugas, difuminar manchas y dota a tu rostro de una textura más firme y joven. Además, restaura la barrera lipídica, protegiendo la barrera cutánea y devolviéndola su elasticidad natural.

Es un potente antioxidante, y su contenido en vitaminas E y F protege la piel del daño causado por los radicales libres. Si no sabes lo que son, a lo mejor te suena más el término "estrés oxidativo", se trata de moléculas inestables que se producen naturalmente durante el metabolismo y por factores externos como la contaminación o la radiación. Estos, son necesarios en pequeñas cantidades, pero en exceso, pueden causar daño celular, envejecimiento y el desarrollo de enfermedades.

Dicho en otras palabras, el aceite de cacay ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro. Si quieres hidratar tu piel sin sentir pesadez, y además reducir arrugas y líneas de expresión favoreciendo la regeneración celular, puedes encontrar este producto fácilmente en tu supermercado. ¡Échalo al carrito para una piel más firme!

