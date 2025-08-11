Así vive Andrea Valero su preparación para Miss Universo: "Si gano, será porque soy como soy"

La Gala Starlite de Marbella ha reunido un año más a rostros conocidos de todos los ámbitos. Dentro del mundo de la belleza, uno de los nombres que está más de actualidad es el de Andrea Valero, la joven de 28 años que se convirtió en Miss Universo España 2025 el pasado 30 de julio.

Con una gran sonrisa y un look impecable, Andrea no dudó en atender a los medios presentes en la gala y explicó cómo es su vida ahora que ha sido elegida para representar a España en Miss Universo 2025, que se celebrará en Tailandia dentro de tres meses.

Meses de preparativos

Aunque muchos la conocen ahora por su título, Andrea lleva tiempo trabajando en su propio proyecto, The Detailist: una empresa de viajes y experiencias de lujo. Ahora su nueva vida consiste en compaginar ese trabajo con una preparación intensa para llegar a Miss Universo 2025 "lo más preparada posible" y dejar a España "en lo más alto".

Pero Andrea tiene claro que su objetivo va más allá de desfilar con una banda y una corona: quiere romper el estereotipo de que una Miss es solo una cara bonita. "Hay mucho más detrás. Creo que el emprendimiento es la profesión de la mujer en el siglo XXI y eso es lo que quiero transmitir", aseguró.

Ganar Miss Universo España también ha supuesto para Andrea que su exposición pública se dispare. Más seguidores, más entrevistas… y también más críticas. "Al fin y al cabo todo el mundo opina y la gente juzga lo que va a través de la pantalla, que es normal, pero no me conocen ni saben cómo soy. Entonces, respeto las opiniones de todo el mundo y es lo que viene con el papel, así que nada, esperando que los opinan de una manera negativa, cambien su opinión cuando puedan conocerme un poco más", decía con una sonrisa.

No obstante, aunque ella apenas lea estos comentarios negativos, asegura que quienes sí lo pasan un poco mal son sus familiares y la gente de su alrededor.

Andrea Valero en la Gala Starlite 2025 | Gtres

Así es Andrea delante y detrás de los focos

Natural, cercana, independiente y segura de sí misma. Así se define Andrea, que asegura que en ningún momento ha pensado en cambiar su forma de ser para gustar más. "Si gano, será porque soy como soy. Nunca hay que hacer un papel", expresó con rotundidad.

Y así es como Andrea Valero se prepara para el reto más importante de su carrera hasta la fecha: representar a España en Miss Universo 2025 y demostrar que la belleza también puede ir de la mano del talento, la ambición y, sobre todo, la naturalidad.