La técnica Monnet: el secreto de la abuela para que los rizos duren mucho más tiempo

Si tienes el pelo rizado, sabrás de sobra que mantenerlo siempre bonito y definido no es tarea fácil. Pero ahora, un truco de la influencer Mónica (@pa_rizos_los_mios en Instagram), llamado técnica Monnet, ha logrado revivir los rizos dormidos de muchas melenas rizadas.

El método en realidad es heredado del saber popular, aunque ahora se haya popularizado gracias a su eficacia y simplicidad. Para ello, usa una redecilla triangular para recoger el pelo boca abajo, los extremos se cruzan en la frente y se atan en la nuca. De esta manera, el cabello se coloca ingeniosamente para que repose suavemente sobre la parte superior de la cabeza.

¿Y qué lo diferencia de la típica toalla o pañuelo? Pues bien, la redecilla deja respirar al pelo, permitiendo que se seque por completo y evitando así que se pueda apelmazar o encrespar. Además, poniéndola después de secar parcialmente el cabello o antes de dormir, se convierte en una prevención contra el frizz que provoca el roce con la almohada.

Fácil para conseguir unos rizos más definidos y duraderos sin gastar mucho dinero ni tener que seguir rutinas complicadas.