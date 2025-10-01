Jengibre: un poderoso aliado para frenar la caída del cabello y calmar el cuero cabelludo irritado

El jengibre, ese ingrediente tan presente en infusiones y platos exóticos, es una raíz milenaria cuyas propiedades van más allá de su sabor picante característico y sus beneficios digestivos: puede ayudarte a combatir la caída del cabello y a calmar la incomodidad y el picazón de un cuero cabelludo irritado.

El secreto está en sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que mejoran la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. La sangre, al llevar nutrientes a los folículos, favorece un cabello más fuerte y con más crecimiento. Además, al mismo tiempo, el jengibre actúa como calmante natural y alivia la inflamación causada por diversos problemas del cuero cabelludo.

Jengibre | Agencias

Para aprovechar estos beneficios, puedes probarlo en casa preparando una mascarilla casera. Simplemente tritura un poco de jengibre fresco y mézclalo con yogur natural, añade el jugo de medio limón y aplica la mezcla directamente en el cuero cabelludo. Deja que actúe de 20 a 30 minutos y, finalmente, enjuágate la cabeza con agua tibia cuando pase el tiempo.

Ten en cuenta que cuando se trata de remedios naturales, los efectos pueden ser temporales. Si notas irritación persistente o caída excesiva del cabello, lo mejor es acudir a un dermatólogo.