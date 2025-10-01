CONFESIONES DEL PASADO
Fernando Tejero y su amistad con Pablo Castellano, rota por María Pombo: "Es para hacérselo mirar"
Pablo Castellano y Fernando Tejero fueron grandes amigos durante años, una relación que se fue enfriando con el tiempo y que ahora el actor desvelaba los motivos: María Pombo.
La amistad entre Pablo Castellano y Fernando Tejero siempre fue muy comentada. Ambos se conocieron en un rodaje ya que antes de ser empresario, el marido de María Pombo también probó con la interpretación y a partir de ahí surgió una bonita relación.
Una unión que durante un tiempo fue cuestionada por si entre Pablo y Fernando hubiese algo más. Y más, después de que María Pombo dijese públicamente que cuando conoció a su novio pensaba que era homosexual debido a su amistad con el actor.
Al parecer, esto hizo que su relación se enfriase y ahora, Fernando Tejero aseguraba en el pódcast Poco se habla que todo tuvo que ver por la opinión de María Pombo al respecto de esta amistad.
"Me relacionaron con Pablo Castellano. Estando embarazada María dijeron 'finaliza la extraña relación entre Fernando Tejero y Pablo Castellano'. Daban a entender que habíamos estado liados. Y ella dijo: 'Yo pensaba que Pablo era gay porque amigo de Fernando Tejero'", comienza diciendo.
Tras esto, el actor decía que sentía mucha pena de esta situación que es de "hacérselo mirar". "La verdad es que bueno, eso… A Pablo le quiero mucho, pero es para hacérselo mirar", y terminaba reflexionando sobre las personas que "no admiten que un gay puede tener amigos heterosexuales, o al contrario. Es una cosa, por desgracia, educacional".
Aun así, Tejero aseguraba no tener rencor a María Pombo y que "quien tiene boca, se equivoca y está perdonada".
