Elegir tu base ideal nunca fue tan fácil

Sabemos que el maquillaje siempre ha sido uno de los productos más difíciles de escoger. Por eso es imprescindible elegir el tono que se parezca más a tu tono de piel para evitar el “efecto máscara” y buscar así un acabado adecuado para tu piel. Un tip para comprobar cuál es el tono perfecto, es probar el maquillaje en la parte de la mandíbula y comprobar con luz natural si el color se funde con tu tono de piel.

La guía definitiva para lograr una piel perfecta con Mercadona | Mercadona

En cambio, los correctores los usamos principalmente para unificar el tono de la piel, camuflar pequeñas imperfecciones y resaltar ciertas zonas del rostro. Podemos cubrir ojeras, iluminar y darle volumen al rostro para el “highlighing”. Cada fórmula está pensada para complementar perfectamente nuestros maquillajes, logrando así un acabado impecable y natural.

Conoce las nuevas líneas

Estas son las características de las nuevas cuatro líneas para que cuando vayas a Mercadona sepas cual es el adecuado para ti, según tus necesidades:

Línea Mate Long Lasting

La línea mate de Deliplus es perfecta para pieles mixtas o grasas. Tiene una textura fluida y deja un acabado fluido mate.

La guía definitiva para lograr una piel perfecta con Mercadona | Mercadona

Su maquillaje es de alta cobertura y larga duración, resistente al sudor, y deja la piel uniforme y sin brillos. Además, difumina los poros y controla la aparición de brillos. Su envase con bomba dosificadora es perfecto para una aplicación totalmente higiénica. Para un resultado perfecto, aplica el producto con brocha o esponja.

El corrector, por su parte, dispone de un aplicador grande para cubrir ojeras y otras zonas del rostro, perfecto para corregir y contornear. Su aplicación es muy versátil: puedes difuminar el producto con brocha, esponja o, si lo prefieres, en pequeños toques con los dedos.

Línea Mate Stick

La línea Mate Stick de la perfumería de Mercadona es ideal para pieles mixtas o grasas que busquen un acabado mate natural, con una textura muy cremosa.

La guía definitiva para lograr una piel perfecta con Mercadona | Mercadona

Es un maquillaje en crema multiusos en un formato en stick, que proporciona una cobertura alta. Es ideal para retoques y uso diario, y está disponible en varios tonos: Nº100, 200, 210, 220, 300 y el Nº400 como bronceador en crema. Este es perfecto para aplicarlo en zonas de contorno (frente, pómulo, barbilla). Para un resultado perfecto, aplícalo directamente en el rostro y difumina con brocha o esponja.

La guía definitiva para lograr una piel perfecta con Mercadona | Mercadona

El corrector Mate Stick tiene una textura muy cremosa que deja un acabado mate con alta cobertura. Su formato cómodo y práctico permite una corrección precisa y duradera.

Línea Hydra

La línea Hydra de Mercadona es perfecta para pieles normales a secas. Tiene una textura fluida ligera y deja un acabado muy natural.

La guía definitiva para lograr una piel perfecta con Mercadona | Mercadona

Su maquillaje es fluido de textura ligera y cobertura media, enriquecido con ácido hialurónico, dejando una piel hidratada y fresca; esa hidratación es visible desde la primera aplicación. Para un resultado perfecto, aplica el producto con brocha o esponja para un acabado uniforme.

El corrector Hydra ofrece alta cobertura y contiene un aplicador para facilitar la aplicación. Puedes aplicarlo con brocha, esponja o dedos para poder difuminarlo correctamente.

Línea Sérum

La línea sérum es la mejor opción para pieles grasas y/o maduras. Su textura tipo sérum, ayuda a crear ese acabado luminoso natural.

La guía definitiva para lograr una piel perfecta con Mercadona | Mercadona

Su maquillaje tiene una textura ultraligera y cobertura baja, ideal para quienes prefieran un look sutil y luminoso. Su fórmula incluye camomila, que ayuda a calmar la piel, además es super fácil de aplicar gracias a su gotero que dosifica la cantidad justa de producto, y tras agitarlo puedes aplicarlo con brocha o con las manos.

El corrector corrige e ilumina de forma natural con una cobertura media. Gracias a su aplicador de esponja conseguimos una mayor precisión en su uso. Además, el formato con esponja, es perfecto para corregir pequeñas ojeras, solo tienes que utilizarlo sobre la zona a corregir y difuminarlo con brocha, esponja o con los dedos ¡y listo!

A finales de octubre estarán en todas las tiendas.