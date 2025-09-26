Gelatina y leche: el remedio casero contra los puntos negros

La fórmula de esta mascarilla anti-poros es sorprendentemente simple: necesitarás dos cucharadas de leche y una de gelatina comestible en polvo. La gelatina, al endurecerse sobre la piel, se pega a los puntos negros y los extrae al ser retirada. Por su parte, la leche suaviza e hidrata el cutis, aportando nutrientes que dejan la piel tersa y luminosa.

Prepararla es muy fácil: mezcla ambos ingredientes y caliéntalos en el microondas durante 10-15 segundos, hasta que la gelatina se disuelva. Después, aplica el líquido a temperatura tibia sobre la zona de la nariz y el mentón, y espera entre 15 y 20 minutos a que se seque por completo.

Cuando la mascarilla se haya solidificado, retírala con cuidado, preferiblemente de abajo a arriba. Lava el rostro con agua templada y aplica una crema hidratante ligera para sellar el resultado.

Este remedio no está recomendado para pieles sensibles o con afecciones previas, ya que la acción de retirar la mascarilla puede resultar demasiado agresiva.

Un pequeño truco para mantener a raya los puntos negros que no te costará mucho probar, y que si te va bien, podrás incorporar a tu rutina de belleza.